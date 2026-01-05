Polly Jean Harvey ha condiviso l’annuncio di un nuovo, embrionale, ciclo creativo. Dopo aver chiuso il lungo e celebrato tour di ‘I Inside the Old Year Dying’ nella primavera del 2025, l’artista non si è concessa un vero riposo, ma è tornata immediatamente al lavoro di scrittura partendo da zero a conferma che la sua linfa artistica scorre potente. La Harvey ha infatti rivelato di essere già immersa nella scrittura di nuove canzoni per il suo prossimo album e di nuove poesie per un futuro libro, descrivendo il processo con parole che ne illuminano l’eterna, affascinante, lotta con la musa ispiratrice.

Questo significa che nel 2026 potremmo ascoltare un nuovo disco? È troppo presto per dirlo con certezza, ma sicuro che movimento. Per un’artista della sua statura, per la quale ogni opera è un mondo compiuto e un viaggio verso territori inesplorati, l’avvio della scrittura è il momento germinale, il vero inizio. Dopo l’immersione nei miti rurali e nel folklore del suo Dorset con l’ultimo lavoro, è elettrizzante immaginare verso quali nuovi paesaggi sonori e poetici ci condurrà.

A completare il quadro, una playlist personale di brani che l’hanno “ispirata e rafforzata” nell’anno passato, un gesto che fa intravedere le correnti sotterranee che alimentano la sua creatività. Un passaggio di testimone ideale: dal portare la musica vissuta dal vivo in tour, al nutrirsi di nuove influenze per forgiare il futuro.

La dichiarazione integrale di PJ Harvey:

“Il 2025 ha visto la conclusione del tour di ‘I Inside the Old Year Dying’ in Australia e Giappone a marzo. Il tour di due anni è stata un’esperienza meravigliosa di cui far parte, e ho enormemente apprezzato poter dare vita alla musica in un’esperienza condivisa. Da allora ho scritto canzoni per il mio prossimo album e poesie per il mio prossimo libro, un processo che mi sorprende e mi sfida sempre, ma di cui mi rendo conto di essere innamorata e a cui mi dedico con passione. Ecco una playlist della musica che ho ascoltato quest’anno e che ho trovato fonte di ispirazione e forza. Vi auguro un anno felice e sereno, e vi ringrazio per il vostro supporto.”

L’attesa, ora, assume una forma nuova. Non più il silenzio dopo il concerto, ma il brusio fecondo dello studio, il fruscio delle pagine, il primo accenno di una melodia che cerca la sua strada. Il prossimo capitolo di PJ Harvey è già in movimento.



