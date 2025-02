Gli Scowl, band punk hardcore di Santa Cruz, California, guidata dalla carismatica Kat Moss, esordisce con un album per la prestigiosa label Dead Oceans. Con i singoli ‘Special’ e “Not Hell, Not Heaven” hanno dimostrato di essere una delle realtà più interessanti del nuovo movimento hardcore californiano, capaci di rendere il proprio sound ben riconoscibile con potenti iniezioni indie-rock e tanta melodia. ‘Are We All Angels’, questo il titolo dell’album, è il secondo degli Scowl, seguito dell’ottimo ‘How Flowers Grow’ del 2021, che tornano a farsi affiancare dal produttore Will Yip che li aveva seguito già per l’EP Psychic Dance Routine’ del 2023.

Di seguito potete ascoltare, e vedere i video, dei due estratti. Il video del singolo ‘Not Hell, Not Heaven’ è stato diretto da Sean Stout e lo hanno girato presso l’iconico 924 Gilman Street di Berkeley, club che tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90 ha visto crescere il culto di label come Lookout e Epitaph e suonare band come Green Day, Operation Ivy, Rancid, The Offspring e AFI.



