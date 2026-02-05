I The Cribs sono una band che ha sempre bilanciato punk e pop, mantenendo una forte autenticità e una certa distanza dal mainstream commerciale. Nel loro nono album, “Selling A Vibe”, scelgono di collaborare con il produttore Patrick Wimberly (ex Chairlift), portando un tocco pop anni ’80 senza però snaturare il loro sound indie rock.

Selling A Vibe rappresenta una naturale evoluzione del sound della band dei fratelli Jarman: il trio mantiene la sua identità punk-pop, ma introduce una maggiore apertura verso sonorità pop contemporanee, grazie appunto alla produzione di Patrick Wimberly. Tuttavia, non si tratta di una svolta radicale: le chitarre distorte, le melodie accattivanti e la scrittura diretta rimangono centrali, ma sono arricchite da arrangiamenti più puliti e da una precisione pop che nei dischi precedenti era meno marcata, evitando comunque svolte commerciali forzate.

Se in passato la band aveva lavorato con produttori come Steve Albini, Edwyn Collins, Alex Kapranos e Ric Ocasek, in Selling A Vibe la scelta di Wimberly porta a un suono più spazioso e moderno, con l’utilizzo di tecniche di registrazione pop contemporanee. Questo ha permesso ai The Cribs di esplorare nuove direzioni sonore senza perdere il loro spirito originario.

Le melodie sono immediate e trascinanti, spesso sostenute da una distorsione che però non sovrasta mai la chiarezza degli arrangiamenti. Il produttore ha dato più spazio agli strumenti e alle voci, permettendo una maggiore precisione pop senza perdere l’energia e la passione tipiche della band.

Si notano influenze di band come The Replacements e Orange Juice, con una maggiore enfasi su melodie pop e arrangiamenti più puliti rispetto al passato. Rimandi alle atmosfere tipiche degli anni ‘60/’70 specialmente nella title track e in “Distractions“.

Il classico jangle pop degli anni Ottanta emerge come influenza in “Never The Same“, con un sound ballabile e orecchiabile, mentre le atmosfere grungee garage rock rimangono presenti, anche se smussati dalla produzione moderna.

L’album riflette maturità, fratellanza e consapevolezza. I testi parlano di esperienze personali, salute mentale, rapporti familiari e il passare del tempo, con una malinconia che si mescola a una nuova serenità.

Con questo nuovo disco possiamo toccare con mano come i The Cribs siano riusciti a crescere senza perdere la loro autenticità, offrendo un album coeso, ben scritto e potente. “Selling A Vibe” non cerca di reinventare la band, ma celebra la continuità e la sincerità artistica, distinguendosi in un panorama musicale spesso ossessionato dalla novità.

Tra i pezzi più rappresentativi dell’album c’è il singolo “Summer Seizures“ che affronta la perdita di innocenza e la difficoltà di accettare il cambiamento. Il tema della salute mentale è presente in diversi testi, che parlano apertamente di momenti difficili, insicurezze e lotte personali. “Looking for the Wrong Guy“ è un esempio di come la band affronti la propria vulnerabilità, trasformandola in forza attraverso la musica. il valore dell’essere sé stessi, della coerenza artistica e della libertà creativa, è ben espresso in “Self Respect“, che affronta il tema del rispetto di sé e della resistenza alle tentazioni del successo facile.

“A Point Too Hard To Make”, “Never the Same” e la title track “Selling A Vibe”, mostrano la varietà e la profondità emotiva del disco. Tra i temi trattati ci sono la fine di relazioni, la distanza e la difficoltà di comunicare, mostrando come la band abbia imparato a trovare forza nella vulnerabilità e nell’onestà emotiva.

Il legame tra i fratelli Jarman è il fulcro emotivo dell’album. La traccia finale, “Brothers Won’t Break“, è un inno alla longevità e al legame tra i fratelli Jarman. In esso celebrano la forza e la resilienza dei rapporti familiari, riflettendo sulle difficoltà e sulle gioie di essere una band composta da fratelli. Questo tema emerge come una risposta alle sfide affrontate negli anni della loro lunga carriera, le battaglie legali e le sfide dell’industria musicale, ma anche la capacità di resistere e continuare a creare musica sincera.

I testi suggeriscono che la posizione raggiunta – longevità, seguito fedele, maturità – è frutto di perseveranza e dedizione, non di ricerca del clamore mediatico, e rappresenta una sorta di riconciliazione e maturazione personale.

In sintesi, “Selling A Vibe” è visto come un lavoro maturo e autentico, che conferma i The Cribs come una delle band più solide e sincere dell’indie rock britannico, capaci di rinnovarsi senza perdere la propria identità.



https://thecribs.com/

https://www.instagram.com/thecribs

https://www.facebook.com/thecribs