Il 16 maggio 2025 è una data importante per gli appassionati di musica sperimentale e industrial: la Mute records pubblicherà Live at the Volksbühne Berlin, New Year’s Eve 2005, una release dei leggendari Throbbing Gristle. Questo album live, estratto dall’acclamata box set TG Berlin, non è solo una testimonianza di un concerto epocale, ma un ponte tra passato e futuro, tra l’eredità di una band rivoluzionaria e la sua capacità di reinventarsi.

I Throbbing Gristle, pionieri dell’industrial music, hanno sempre sfidato i confini del suono e della performance. La loro reunion nel 2004, dopo anni di silenzio, ha portato a un periodo di rinnovata creatività, culminato in una serie di eventi alla Volksbühne di Berlino tra il 2005 e il 2006. Live at the Volksbühne Berlin, New Year’s Eve 2005 cattura l’essenza di quella rinascita, con un set che spazia dai classici come ‘Hamburger Lady’ e ‘Slug Bait’ alle anticipazioni di Part Two: The Endless Not, il loro primo album in 27 anni.



La box set TG Berlin, da cui è tratto questo live, è un vero e proprio tesoro per i fan: oltre alle performance complete, include sessioni in studio, tracce inedite e una documentazione visiva curata da Paul Heartfield e Lucy McKenzie. È un viaggio nel cuore di una band che, nonostante il tempo trascorso, ha mantenuto intatta la sua capacità di provocare, emozionare e connettersi con il pubblico.

Ascoltare ‘Almost A Kiss’ o immergersi nelle atmosfere ipnotiche di ‘Scabs & Saws’ significa fare i conti con un suono che non invecchia mai. I Throbbing Gristle non si limitano a riproporre il loro repertorio; lo rielaborano, portando in studio decenni di esperienze individuali e collettive. Il risultato è una musica che, pur radicata nel passato, guarda al futuro con una freschezza sorprendente.



La Volksbühne di Berlino, con la sua storia e il suo carisma, è stata il palcoscenico perfetto per questa rinascita. Il concerto di Capodanno del 2005 non è stato solo un evento musicale, ma un rituale, un momento di condivisione tra artisti e pubblico in cui il tempo sembrava essersi fermato. Che si tratti di un bis dopo 25 anni o di una nuova esplorazione sonora, la loro musica continua a risuonare, potente e necessaria, in un mondo che ha ancora tanto da imparare dalla loro audacia e visionarietà.



http://www.throbbing-gristle.com/

https://www.instagram.com/throbbinggristle/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057813470906