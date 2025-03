Maria Somerville, talentuosa musicista irlandese con una voce che sembra sospesa tra sogno e realtà, ha svelato i dettagli del suo attesissimo secondo album, Luster, che segna anche il suo debutto sotto l’egida della prestigiosa etichetta 4AD. L’album, in uscita il 25 aprile, promette di essere un viaggio sonoro ricco di sfumature emotive, un connubio tra atmosfere eteree e ritmi pulsanti che riflettono la sua crescita artistica e personale.

Insieme all’annuncio, Somerville ha rilasciato il singolo Garden e Projections, due tracce che catturano l’essenza del suo stile: un misto di folk introspettivo, elettronica sperimentale e suggestioni ambient. “Garden”, prodotto da Diego Herrera, noto anche come Suzanne Kraft, è accompagnato da un video diretto dalla regista Anna Heisterkamp. Le immagini, girate nelle suggestive campagne irlandesi, evocano un senso di libertà e connessione con la natura, temi cari a Maria, che spesso trae ispirazione dai paesaggi selvaggi e nostalgici della sua terra natale.



Maria Somerville, originaria della contea di Galway, ha iniziato a farsi conoscere nel panorama musicale indipendente con il suo album di debutto All My People (2019), acclamato per la sua capacità di fondere suoni organici ed elettronici in modo unico. Con Luster, l’artista sembra voler esplorare nuove dimensioni sonore, mantenendo però intatta la sua autenticità e la sua capacità di trasportare l’ascoltatore in mondi immaginari e introspettivi.

La sua musica, spesso descritta come “cinematografica”, riflette una profonda sensibilità artistica e una ricerca costante di equilibrio tra tradizione e innovazione. Con Luster, Maria Somerville si conferma come una delle voci più originali e promettenti della scena musicale contemporanea, pronta a conquistare un pubblico sempre più ampio con la sua arte visionaria.



