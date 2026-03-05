C’è un luogo, a Berkeley, che per i Primus non è mai stato solo un palco. Era un’entità vivente, un crogiolo di energie storte e leggende metropolitane. Quel luogo si chiamava Barrington Hall, e oggi, a distanza di decenni, la band guidata dall’inconfondibile Les Claypool ha deciso di raccontare la sua vera storia.

I Primus hanno annunciato una nuova graphic novel dal titolo “Frizzle Fry: Phantoms of Barrington Hall”, realizzata in collaborazione con Z2 Comics. L’uscita è prevista per il prossimo 10 ottobre, e promette di essere molto più di un semplice gadget per fan: è un’espansione ufficiale del folclore della band.

Descritto come un “libro illustrato intriso di acidi per adulti”, il volume esplora e amplifica la mitologia surreale che da sempre avvolge i Primus. Scritto dallo stesso Les Claypool, il fumetto vede la matita del figlio Cage Claypool insieme a quella di Abimael Hernandez. Insieme, danno forma a una storia che si presenta come il racconto delle esperienze più incredibili (e presumibilmente vere) vissute dalla band agli esordi, quando suonava tra Berkeley e la East Bay.

La sinossi ufficiale non lascia spazio a fraintendimenti: ci troviamo di fronte a un’esplosione dell’universo di “Frizzle Fry”. Se l’album del 1990 è una pietra miliare del funk-metal, questa graphic novel ne scompone i pezzi per ricostruirli in una nuova forma di vita psichedelica, pagina dopo pagina. Un modo per catturare quello spirito sghembo che i fan conoscono bene, ma che solo i Primus sanno raccontare.

Per Claypool, Barrington Hall non era solo un posto dove suonare. In una delle dichiarazioni che accompagnano l’annuncio, il bassista/cantante sottolinea la natura quasi mistica del luogo:

“La cosa di Barrington è… l’ho detto molte volte negli anni e ci ho scritto un paio di canzoni… Barrington era come un’entità vivente. Era come un essere vivente. Entravi e lo sentivi. Ecco perché ho cercato di sottolineare l’idea che questo posto avesse un polso, perché sembrava davvero un’entità vivente.”

Parole che trovano eco in quelle di Rantz A. Hoseley, caporedattore di Z2, che definisce il lavoro su questo progetto “un’estensione logica di una gioventù sconsiderata passata a fare trip psichedelici tra le pareti affrescate del dormitorio della mia scuola d’arte.” Per Hoseley, da sempre fan della band e estimatore di “Frizzle Fry” come uno dei più grandi album di tutti i tempi, dare forma alla visione di Claypool è stato un piacere e una continua fonte di sorpresa.

E per vedere la band all’opera, l’estate offre diverse occasioni. I Primus si imbarcheranno nel Claypool Gold Tour, condividendo il palco con due progetti paralleli di Les: The Claypool Lennon Delirium e la Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade. Tra le tappe, spicca la data del 13 giugno ad Asbury Park, nel New Jersey, al Stone Pony Summer Stage. Info qui

Ma soprattutto la band sarà anche in Italia! Dopo undici anni i Primus tornano con un’unica data: 31 luglio 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

Biglietti disponibili su Ticketone. Posto unico in piedi: € 45,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto.



https://z2comics.com/collections/primus?srsltid=AfmBOoqGmRiPa6rsOU3v-nTtyo8mJJLp82ZapduTzDknveEtWNI_e6Yg