Dopo aver plasmato il suono dell’elettronica pià sperimentale, per oltre un decennio, Flying Lotus compie un ritorno carico di significato. Il produttore visionario ha infatti annunciato “BIG MAMA”, un nuovo EP in uscita oggi 6 marzo, che viene presentato come pietra miliare nella sua carriera: si tratta del primo progetto ufficiale pubblicato attraverso Brainfeeder, l’etichetta da lui stesso fondata nel 2008.

“E’ il momento giusto per uscire allo scoperto”, dichiara FlyLo con un tono che unisce orgoglio e consapevolezza. “Lavorare più da vicino con il team che ho costruito, con l’etichetta che ho creato… Siamo riusciti a competere con dischi di major, siamo stati ai Grammy più volte. Perché no? È ora”.

L’EP nasce da un bisogno catartico. FlyLo ha forgiato “BIG MAMA” in due mesi frenetici, subito dopo il completamento della colonna sonora per il suo film Ash. Un’esperienza che descrive come una “camera iperbolica del tempo”, un lavoro solitario e intenso. Al termine, la necessità era opposta: “Volevo fare qualsiasi cosa, tranne quello che avevo appena fatto. Questo progetto è stato una liberazione, un posto dove sfogare il mio caos interiore”.

Sebbene non sia ancora stato rilasciato un singolo, le parole di Flying Lotus sul sound dell’EP sono un vero e proprio manifesto artistico. Immagina “essere sparati da un cannone”, un’energia esplosiva e imprevedibile. “Come un computer impazzito. Una macchina che ha perso la testa”.

In un panorama elettronico dove la produzione tende alla perfezione sterile, FlyLo si pone in netta controtendenza. La sua intenzione è stata creare qualcosa di “libero e vivo”, avvicinandosi più al sound design che alla canzone tradizionale. “Voglio provare a mantenere le cose interessanti”, spiega, “e continuare a portare negli strumenti elettronici quell’elemento unicamente umano che, credo, stia diventando sempre più raro”.

L’annuncio è accompagnato da un trailer visivo ipnotico e dalla rivelazione della copertina e della tracklist. L’attesa è alta: “BIG MAMA” si preannuncia non solo come un ritorno discografico, ma come un affermazione di identità e una sfida sonora alle convenzioni.



