Nel vasto e talvolta ingombrante panorama del rock alternativo mondiale, esistono punti di riferimento fissi, stelle comete che hanno attraversato il firmamento musicale lasciando una scia indelebile. I Pixies, formazione originaria di Boston, Massachusetts, nata nel 1986, sono senza dubbio uno di questi. A quasi quarant’anni di distanza dalla loro fondazione, mentre si apprestano a celebrare questo straordinario anniversario con un tour che toccherà gli Stati Uniti e l’Europa (niente Italia), è più chiaro il loro ruolo di pilastri portanti del genere. Non si tratta solo di longevità, ma di un’influenza sotterranea e pervasiva che ha ridisegnato i confini di ciò che il rock poteva essere, diventando un riferimento imprescindibile per tutto il movimento alternative rock, in particolare sin dagli albori degli anni Novanta.

A differenza di molti loro contemporanei o epigoni, i Pixies hanno costruito la loro leggenda su fondamenta inusuali. In un’epoca in cui l’immagine spesso soverchiava il suono, loro hanno scelto la strada più autentica, quasi anticonvenzionale.

Non erano musicisti che inseguivano la “moda”, né tantomeno incarnavano lo stereotipo della rockstar maledetta, avvolta in eccessi e pose studiare a tavolino. Per loro, fin dal primo giorno, ha parlato solo e sempre la musica. È stata questa personalità schietta, priva di filtri narcisistici, a renderli tanto credibili quanto rivoluzionari. La loro forza risiedeva in un’apparente normalità, un immaginario volutamente “normale” che strideva con la potenza catartica delle loro canzoni, creando un contrasto affascinante e profondamente umano.

Quella che offrivano era una formula tanto semplice nella sua enunciazione quanto complessa nella sua esecuzione: trame accattivanti, riff di chitarra che entrano nel cervello come chiodi conficcati nel legno, diventando rapidamente melodie assassine.

Il segreto, da sempre, risiede nella dinamica “loud-quiet-loud”, una struttura che hanno perfezionato trasformandola in un marchio di fabbrica. I brani dei Pixies non seguivano mai un percorso lineare; erano viaggi imprevedibili, fatti di melodie e rumore. Il frontman Black Francis (voce e chitarra ritmica), principale songwriter, guidava (e guida) questa nave con testi surrealisti che esploravano territori oscuri e affascinanti: extraterrestri, violenza biblica, incesto, un immaginario onirico e disturbante che trovava nella musica il suo contraltare perfetto.

Accanto a lui, Joey Santiago alla chitarra lead disegnava linee melodiche taglienti e imprevedibili, mentre la sezione ritmica formata da Kim Deal (basso, voce) e David Lovering (batteria) forniva quella spina dorsale solida e pulsante capace di sostenere le improvvise variazioni di tensione. Questa formazione originale, attiva dal 1986 al 1993, ha prodotto un corpus di opere fondamentali: dal mini-LP d’esordio Come On Pilgrim (1987) ai capolavori assoluti come Surfer Rosa (1988) e Doolittle (1989), passando per Bossanova (1990) e Trompe le Monde (1991). Pur riscuotendo solo un successo moderato negli Stati Uniti, in Inghilterra e nel resto d’Europa divennero beniamini di critica e pubblico, seminando il terreno per ciò che sarebbe venuto dopo.

È proprio in questo apparente paradosso – il successo limitato in patria durante la loro prima vita e l’enorme influenza postuma – che risiede la loro grandezza. Lo scioglimento del 1993 non segnò la fine della loro parabola artistica, bensì l’inizio di una leggenda crescente. La loro musica divenne il manifesto silenzioso per una generazione di musicisti che avrebbero dominato gli anni Novanta. Band come Nirvana, Radiohead, Modest Mouse, The Smashing Pumpkins e Weezer hanno apertamente citato i Pixies come influenza determinante. Kurt Cobain, in particolare, non fece mai mistero di come Surfer Rosa fosse il disco a cui aspirava con Nevermind. In questo senso, i Pixies non furono solo una band, ma un vero e proprio corso accelerato di songwriting per l’intero movimento alternative rock.

Dopo lo scioglimento, la loro popolarità non fece che aumentare, alimentata dal passaparola e dal riconoscimento tardivo del loro genio. Questo portò, nel 2004, a un reunion tanto attesa, seguita da tour mondiali che fecero registrare il tutto esaurito, sancendo definitivamente il loro status di leggende viventi. Da allora, la storia della band è proseguita attraverso cambi di formazione significativi: dopo l’uscita di Kim Deal nel 2012, il basso è stato affidato prima a Kim Shattuck e successivamente a Paz Lenchantin, che è diventata membro stabile dal 2016, contribuendo agli album Head Carrier (2016), Beneath the Eyrie (2019) e Doggerel (2022).

Il 2024 ha segnato un ulteriore capitolo di rinnovamento con l’arrivo di Emma Richardson, ex membro dei Band of Skulls, al posto di Lenchantin. Con questa nuova formazione, i Pixies hanno pubblicato il loro nono album in studio, The Night the Zombies Came, nell’ottobre del 2025, dimostrando una vitalità creativa che pochi gruppi della loro epoca riescono ancora a mantenere. Un disco che, a sentire i fan e la critica, riporta alla luce quella stessa urgenza primordiale che caratterizzava i loro esordi, con Richardson che si inserisce perfettamente nell’alchimia del gruppo.

Oggi, i Pixies non si fermano. Mentre celebrano il loro quarantesimo anniversario, la band si sta preparando a un’intensa attività dal vivo. Dopo un tour estivo già annunciato nel Regno Unito e in Europa, che partirà a maggio e proseguirà fino a luglio toccando città come Manchester, Londra, Limerick, Dublino, Berlino, Lipsia e Francoforte, oltre a partecipare a festival di rilievo come il Werchter in Belgio, il gruppo si appresta a conquistare nuovamente gli Stati Uniti.

Il tour americano, composto da sette date, prenderà il via a settembre e rappresenta un’ulteriore occasione per celebrare un percorso artistico senza eguali. Le tappe includeranno città come Greenville, Louisville, Santa Fe, fino alla conclusione prevista a Tucson il 26 settembre. A impreziosire il calendario, due partecipazioni a festival di rilievo: il Borderland Music Festival a East Aurora, New York, il 19 settembre, e il Sea.Hear.Now Festival ad Asbury Park, New Jersey, il giorno successivo.

A distanza di quasi quattro decenni, i Pixies rimangono un fenomeno unico. Non hanno mai avuto bisogno di atteggiamenti da rockstar per imporsi; non hanno mai fatto dell’estetica o della moda un vessillo. Hanno semplicemente continuato a fare ciò che sanno fare meglio: scrivere canzoni che scavano solchi profondi nella memoria collettiva. In un’epoca musicale frammentata e velocissima, la loro ostinata fedeltà a un suono personale e inconfondibile è un atto di coraggio. Perché alla fine, come hanno sempre dimostrato, per parlare al cuore e alla mente di chi ascolta, non servono pose patetiche o finte maledizioni. Basta solo la musica. E quella dei Pixies, fatta di riff assassini e dinamiche da brivido, continua a urlare più forte che mai.



https://www.pixiesmusic.com/

https://www.instagram.com/pixiesofficial/

https://www.facebook.com/Pixies

https://soundcloud.com/pixiesmusic

https://open.spotify.com/intl-it/artist/6zvul52xwTWzilBZl6BUbT?si=h42F50MJSHWS0iWfBQxd2A