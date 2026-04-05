Ci sono artisti che non si limitano a pubblicare dischi, ma abitano universi paralleli fatti di chitarre jangly, parole che profumano di surrealismo e una visione del mondo spiazzante e lucida al tempo stesso. Robyn Hitchcock, indiscusso cantastorie pop dal genio sopraffino, è pronto a riaprire le porte di quel mondo con il suo nuovo album, The Confuser, in uscita il 24 luglio per Tiny Ghost Records.

Un traguardo numerico, il suo, che sfiora il mito: a seconda di come si contano le reincarnazioni discografiche, questo è il suo ventitreesimo (o giù di lì) album in studio. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sono Jeremy Fetzer alla chitarra, Todd Bolden al basso, Eric Slick alla batteria e persino un gradito ritorno: Kimberly Rew, suo vecchio compagno di avventure nei Soft Boys.

Il primo assaggio, il singolo “I Am This Thing”, è già un viaggio. Hitchcock, come solo lui sa fare, trasforma una riflessione esistenziale in un jingle ipnotico e irresistibile. L’ispirazione, come racconta il cantautore, è arrivata in un momento sospeso: “Riesci a ricordare la prima volta che hai capito di essere solo un inquilino nel tuo corpo? Che non ti appartiene per sempre? (Io, poi, posso ricordarlo?)”, si domanda Hitchcock a proposito del brano. “È arrivata nell’estate del 2022, un’età dell’oro a sé stante. Ero immerso fino alla vita nel freddo mare inglese di Compton Bay, la mia spiaggia preferita sull’Isola di Wight, e mi sono ritrovato a cantare mentre sguazzavo tra le onde come un bambino di cinque anni. Avevo quell’età quando ho visitato l’Isola per la prima volta, quindi forse tornare in quelle acque per la prima volta dopo la pandemia ha scatenato quella canzone.”

Per chi volesse godersi queste nuove canzoni dal vivo, le occasioni non mancheranno: dopo le date americane, Hitchcock e la sua banda attraverseranno l’Europa con un tour autunnale che toccherà Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia. Nessuna tappa italiana.

Un vero e proprio pellegrinaggio per i suoi fedeli seguaci, che potranno ritrovarlo in luoghi suggestivi come l’Union Chapel di Londra, il Les Trois Baudets di Parigi e persino al Tungenes Fyr, un faro norvegese affacciato sul mare.



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Ecco tutte le date europee:

Settembre

19 – Saint Leonards-on-sea, Regno Unito – Kino-Teatr

23 – Cambridge, Regno Unito – Portland Arms

24 – Ipswich, Regno Unito – The Church

25 – Cardiff, Regno Unito – Acapela Studio

26 – Manchester, Regno Unito – Hallé at St Michaels

27 – Gateshead, Regno Unito – The Central

29 – Glasgow, Regno Unito – Cottiers Theatre

Ottobre

1 – Belfast, Regno Unito – The Deer’s Head

2 – Dublino, Irlanda – The Sugar Club

4 – Galway, Irlanda – Roisin Dubh

6 – Hebden Bridge, Regno Unito – Trades Club

7 – Reading, Regno Unito – South Street Arts Centre

8 – Bath, Regno Unito – Komedia Bath

9 – Twyford, Regno Unito – St Mary’s Church, Twyford

10 – Londra, Regno Unito – Union Chapel

11 – Parigi, Francia – Les Trois Baudets

17 – Landsberg am Lech, Germania – Stadttheater Landsberg

18 – Berlino, Germania – Privatclub

20 – Bergen, Norvegia – Ole Bull Scene

21 – Trondheim, Norvegia – Bar Moskus

23 – Drammen, Norvegia – Drammen kulturhus

24 – Randaberg, Norvegia – Tungenes Fyr

25 – Oslo, Norvegia – BLÅ

27 – København S, Danimarca – DR Koncerthuset

28 – Stoccolma, Svezia – Debaser Hornstulls Strand

30 – Helsinki, Finlandia – KULT