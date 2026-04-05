C’è una grazia malinconica che attraversa come un fantasma ogni nota di Joe Pernice. Lo sapevamo già ai tempi dei Pernice Brothers, lo abbiamo imparato ad amare con gli Scud Mountain Boys, e ora lui torna a ricordarcelo da solo, chitarra e cuore in mano. Esce “Sunny, I Was Wrong”, il suo quarto album solista, e già il titolo profuma di resa e di bellezza imperfetta. Potete ascoltarlo qui sotto.

Registrato dal vivo in studio, senza trucchi né reti di salvataggio, il disco vede Joe circondato da una band che farebbe piangere di gioia qualsiasi indie rocker con un minimo di memoria: Jim Creeggan (Barenaked Ladies), Mike Belitsky (i mitici Sadies), Mike Evin e Mike McKenzie. E come se non bastasse, ecco comparire tra le tracce firme pesanti come Aimee Mann, Norman Blake dei Teenage Fanclub, il leggendario Jimmy Webb e Rodney Crowell.

E noi, da bravi freak, abbiamo qualcosa in più per voi. Potete già ascoltare l’intero album in anteprima, su Bandcamp.



https://joepernice.com/

https://www.instagram.com/joe_pernice_brothers/