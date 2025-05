I Puddle of Mudd sono pronti a tornare con un nuovo album, Kiss the Machine, in uscita il 2 maggio, nonostante le recenti vicende giudiziarie del frontman Wes Scantlin. Lo scorso marzo, il cantante è stato infatti accusato di violenza domestica a seguito di un alterco fisico con la sua compagna.

Nonostante le gravi accuse, la band ha deciso di procedere con la pubblicazione del disco, anticipando il brano d’apertura “Beautimous” – un love song dai toni provocanti, con un sound post-grunge energico che riporta alla mente i classici del gruppo.



“Questo album è stato un momento di chiarezza – uno specchio in cui mi sono guardato“, ha dichiarato Scantlin in un comunicato. “Ho passato notti intere in studio, imparando, registrando e spingendomi oltre per assicurarmi che ogni nota suonasse autentica. Sono orgoglioso del risultato finale.” E aggiunge: “Voglio che la gente provi qualcosa – che sorrida e trovi un po’ di speranza. La musica ha il potere di guarire, e se queste canzoni aiuteranno qualcuno in un momento difficile, per me non avrebbe più senso di così. È questo lo spirito dell’album.”

Parlando di momenti difficili, quelli di Scantlin sembrano non finire mai. L’accusa di violenza domestica è solo l’ultima di una lunga serie di guai con la legge: nell’estate del 2023 è stato bloccato con proiettili di pepe da una squadra SWAT dopo essersi opposto all’arresto per un mandato pendente, mentre nello stesso anno era già finito in manette per violazione di proprietà privata (reato per cui era già stato condannato in passato).



E non è tutto: il cantante ha fatto parlare di sé anche per esibizioni al limite del collasso, come il disastroso concerto di beneficenza durante la Daytona Bike Week, evento che lui stesso ha attribuito a un presunto doping da parte di un ex membro della band.

Insomma, tra nuova musica e polemiche, i Puddle of Mudd continuano a tenere banco. Resta da vedere se Kiss the Machine riuscirà a conquistare i fan… o a distrarli dalle vicende giudiziarie del loro frontman.



