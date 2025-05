I leggendari Black Flag sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. La band pioniera dell’hardcore punk ha annunciato oggi l’arrivo di tre nuovi membri, segnando l’inizio di una formazione rinnovata e carica di energia. Accanto a Greg Ginn, chitarrista storico e fondatore della band, si uniscono Max Zanelly alla voce; David Rodriguez al basso e Bryce Weston alla batteria.

La nuova formazione è già al lavoro tra studio di registrazione e prove, concentrandosi sulla scrittura di nuovo materiale e su un sound che mantiene lo spirito crudo e ribelle dei Black Flag, ma con una ventata di freschezza, annunciano in un post social, ma non sono ancora stati rivelati dettagli su un eventuale nuovo album mentre un calendario di concerti c’è.



La band originaria di Hermosa Beach, California; oggi di stanza ad Austin, inizierà un lungo tour dall’Europa e precisamente da Sofia in Bulgaria il 10 giugno per proseguire poi a Salonicco, Atene, due tappe a Parigi, nella piccola cittadina francese di Tours per spostarsi poi Dublino, Glasgow, Birmingham, poi un doppio set a Londra presso Camden per volare poi a Monaco di Baviera, Berlino, Leipzig, Amburgo, Francoforte e poi in Portogallo al Vagos Metal Fest. Ad agosto il tur continua a Madrid, Mislata, Malaga e Palma De Mallorca. Una tappa a Zagabria per poi arrivare in Italia e precisamente a Pescara il giorno 16 agosto in occasione del Frantic Fest e successivamente a Pinarella di Cervia il 17 agosto al Rock Planet. Il 22 e 24 agosto invece ritornano in Usa per fare due concerti in California.



Speriamo bene perchè il rischio di vedere una cover band di se stessa c’è, ma è giusto dare fiducia al buon vecchio Ginn!



