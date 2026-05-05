

Sono passati due anni da Where’s My Utopia?, il secondo, folgorante capitolo della saga post-punk dei Yard Act. Un disco che aveva messo d’accordo critica e pubblico, tra parlato britannico e ritmi serratissimi. E ora? La band inglese si è rimessa in moto, e lo ha fatto nel modo più criptico possibile.

Sui social, i quattro stanno alimentando il rumor di un nuovo album. Nessuna conferma ufficiale, ma un indizio: l’acronimo YGNALM sta facendo impazzire i fan. Cosa significhi, per ora, è un rebus – ma visto lo humour dei nostri, potrebbe essere tutto e niente. L’annuncio, comunque, è imminente.

A tenere banco, intanto, ci sono anche una serie di clip che sembrano provenire dal backstage di un nuovo video. E poi, la doccia fredda (calda, per chi ama suonare dal vivo): Yard Act tornano on the road negli Stati Uniti.

Ma attenzione, c’è una novità che scotta per il pubblico italiano:

Sabato 17 ottobre – Milano, IT @ Magazzini Generali

Una data che profuma già di serata culto, nel tempio della musica underground meneghina. I Yard Act porteranno il loro nuovo (presunto) materiale anche da queste parti, e chissà che l’acronimo YGNALM non venga svelato proprio dal vivo.



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