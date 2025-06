Roger Waters, leggenda dei Pink Floyd, torna con un’esperienza cinematografica e musicale mozzafiato: “This Is Not A Drill – Live from Prague The Movie“, in arrivo nelle sale italiane dal 23 al 30 luglio in esclusiva per Nexo Studios.

Per Waters “This Is Not A Drill” non è solo un concerto, ma un invito all’azione: un’opera che sfida lo spettatore a reagire, amare e proteggere il pianeta. Un messaggio urgente su giustizia e ambiente.

Promosso come il suo “primo vero tour d’addio”, lo spettacolo è un atto di denuncia contro le ingiustizie globali, dedicato a chi lotta per “l’anima dell’umanità”. Il film, diretto dal collaboratore storico Sean Evans, cattura l’energia del live alla O2 Arena di Praga (25 maggio 2023) con una qualità visiva in 8K e audio rimasterizzato.

Ad anticipare l’uscita del film sarà un album con una tracklist iconica che verrà pubblicata in multiple versioni: Box 4 LP; DVD, Blu-Ray e doppio CD; Digitale

Tra i brani, spiccano 20 classici come “Comfortably Numb“, “Wish You Were Here“, “Us & Them” e l’inedito “The Bar“, in una performance che unisce la band di Waters – tra cui Jonathan Wilson, Dave Kilminster e Jon Carin – in un equilibrio tra potenza rock e riflessione politica.



www.rogerwaters.film

www.facebook.com/rogerwaters

www.instagram.com/rogerwaters/