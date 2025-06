Gli australiani Pendulum, la band guidata da Rob Swire, hanno annunciato i dettagli del loro nuovo album, Inertia – il primo in ben quindici anni – e pubblicano il primo singolo, “Save The Cat“.

Swire ha descritto “Save The Cat” <<come un pezzo nato in un periodo di crisi personale, ispirato da due dolorose rotture: una lenta e prevedibile, l’altra improvvisa e destabilizzante. L’amore mi sembrava qualcosa di cui non potevo più fidarmi”, ha confessato il frontman, rivelando un lato più introspettivo della sua musica.>>

L’album vanta collaborazioni d’eccezione, tra cui Bullet For My Valentine, Wargasm, AWOLNATION, Scarlxrd, Joey Valence & Brae e Hybrid Minds, segnando un ponte tra drum & bass, rock e elettronica.

Swire ha raccontato che l’album ha iniziato a prendere forma nel 2020, con l’obiettivo di ridefinire l’identità della band. Gli EP Elemental (2021) e Anima (2023) sono stati i primi passi verso questo nuovo corso, ma con Inertia i Pendulum hanno spinto ancora più in là i confini del loro sound.

“Volevo vedere fin dove potevamo arrivare“, ha ammesso Swire, citando The Prodigy come modello di evoluzione artistica. “Hanno iniziato nel rave, ma sono diventati un’entità unica. È quello che vogliamo essere anche noi.”

