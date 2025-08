l cantautore folk riporta in vita il suo album del 2005 con demo, brani inediti e registrazioni live. In arrivo anche una serie di concerti tra Stati Uniti ed Europa.

Devendra Banhart ha annunciato una riedizione del suo celebre album Cripple Crow in occasione del ventesimo anniversario dalla sua uscita. La nuova versione, intitolata Cripple Crow (20th Anniversary Deluxe Edition), sarà disponibile dal 12 settembre e segna il primo lancio della sua etichetta discografica, Heavy Flowers.

Per l’occasione, Banhart ha condiviso una demo inedita del brano “I Feel Just Like a Child”, offrendo ai fan un assaggio di ciò che li attende nella versione deluxe. Oltre ai classici dell’album originale, la riedizione include:

Demo mai pubblicate prima

Il lato B “Shame”

Un brano inedito, “The Seventies”

Registrazioni live di “Long Haired Child” e “Hey Mama Wolf”

“Cripple Crow! Metà gag, metà orgoglio! Che viaggio! Che esperienza! Che periodo!” ha dichiarato Banhart in un comunicato. “È un po’ imbarazzante, eppure è stato un momento di libertà assoluta, di sperimentazione senza censure e di complicità artistica. Sono felice di condividere questa riedizione con materiale nuovo che non credevo sarebbe sopravvissuto alla mia fase ‘brucia-archivi’! Grazie a tutti per aver contribuito con foto e memorabilia!”

Tour negli USA ed Europa

Per celebrare l’anniversario, Banhart partirà per un tour che toccherà Stati Uniti ed Europa, con la speciale partecipazione di Kath Bloom come artista d’apertura nei concerti americani.

Intanto, i fan possono immergersi nel suo ultimo lavoro, Flying Wig, uscito nel 2023, in attesa di riscoprire Cripple Crow in una veste rinnovata.



https://devendrabanhart.com/

https://www.instagram.com/devendrabanhart/

https://www.facebook.com/DevendraBanhart