Ci sono dischi che non invecchiano e poi c’è il trittico iniziale delle Hole: quella trilogia di fango, rimmel sbavato e angoscia grunge che ha messo a nudo le viscere degli anni ’90. Bene, tenetevi forte: la UMe ha deciso di riesumare i cadaveri eccellenti di Pretty on the Inside, Live Through This e Celebrity Skin in una nuova vita su vinile, e non stiamo parlando di una semplice operazione nostalgia.

La data da segnare sul calendario è il 18 settembre, quando questi tre gioielli torneranno a girare sui piatti in edizioni rimasterizzate. Ma il vero piatto forte (gioco di parole voluto) è il trattamento riservato al debutto del ’91, Pretty on the Inside. Quel parto noise e claustrofobico firmato Kim Gordon non arriva da solo: allegato al vinile troveremo un 12″ rimasterizzato del singolo “Teenage Whore“, con due facce B che fino a oggi erano rimaste sepolte nell’oblio analogico: “Burn Black” e “Drown Soda”. E qui arriva la notizia che farà urlare di gioia i più puristi: per la prima volta, questi due lati oscuri faranno il loro debutto sulle piattaforme streaming in concomitanza con l’uscita del vinile. Sì, avete capito bene: Courtney Love vi sta finalmente concedendo il permesso di ascoltarli anche in metropolitana.

Passiamo ai due elefanti nella stanza. Live Through Thi*s (1994) e Celebrity Skin (1998) saranno disponibili in due versioni: il classico e immortale vinile nero rimasterizzato, oppure un’edizione limitata “zoetrope” che trasformerà il vostro giradischi in un vecchio flip-book psichedelico. Secondo il comunicato stampa, i dischi saranno decorati con nuovi “loop animati” ispirati ai videoclip originali. Immaginate i volti di Courtney e della band che prendono vita mentre il giradischi gira: un effetto ipnotico che trasformerà l’ascolto in un’esperienza visiva, perfetta per chi rimpiange i tempi in cui la musica si guardava con gli occhi.

Ma la sorpresa non finisce qui. Per i veri cacciatori di tesori, il colpo di grazia arriverà il 23 ottobre, in occasione del Record Store Day. In quella data, le tre pietre miliari verranno stampate in edizioni limitate su vinile colorato. Tre colori diversi, tre stati d’animo diversi, un solo obiettivo: svuotare i portafogli dei collezionisti.

A supervisionare l’intera operazione rimasterizzazione non poteva che essere l’uomo che quelle chitarre le ha plasmate: Eric Erlandson, co-fondatore e chitarrista storico della band. La sua mano è stata la garanzia che il suono di quei dischi – sporco, lacerante e magnificamente imperfetto – venisse restituito con l’integrità che merita, senza essere addomesticato per le orecchie del 2026.



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