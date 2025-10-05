La cittadina di Rye, località balneare paradiso dei kitesurfisti, situata nella penisola di Mornington, nello Stato di Victoria, in Australia, è apparsa nella mia personale mappa del rock australiano, con l’esplosione della Legless Records fondata dal bassista degli Stiff Richards, Arron Mawson e che ha pubblicato dischi di grande spessore come quelli di cutters, Doe St., Split System e altri, oltre naturalmente a quelli degli stessi Stiff Richards. Dischi per lo più associabili al punk e suoi sottogeneri che hanno impresso un carattere ben specifico alla musica prodotta nella cittadina sita nel territorio tradizionale del popolo Boon wurrung (Bunurong) della nazione Kulin.

Con un po’ di sorpresa, ma forse neanche tanto visto come è variegato il rock australiano dei giorni nostri, mi sono imbattuto navigando su Bandcamp nei Names, attratto proprio dalla città di provenienza.

Il sestetto di Rye ha labili punti di contatto con il mondo della Legless, forse solo con i Doe St., perché propone una miscela di unisce psichedelia, alt-country e rock ‘n’ roll in un sound all’apparenza caotico ma che sembra comunque ben ponderato.

Dopo due singoli digitale “This You” e “Sit Back Down” pubblicati lo scorso anno, che mettevano maggiormente in evidenza il lato rock/alt-country della formazione, l’omonimo disco d’esordio appena pubblicato, mette maggiormente in evidenza il lato psichedelico della band, completandone la visione d’insieme che rende particolarmente interessante la musica dei Names.

Aperto da un breve ipnotico strumentale, l’album piazza in successione due dei singoli estratti che hanno anticipato l’uscita del disco. “Familiar” parte con una linea di basso e batteria che ricorda molto i Motorpsycho, lanciandosi in una cavalcata ipnotica che confonde i confini tra come siamo visti e chi siamo realmente cercando di evidenziare i confini tra identità, percezione e le maschere che indossiamo. Un brano che sa in parte di confessione, in parte di confronto e che proseguirà a metà dell’album con la seconda parte denominata “Stranger”.

“Bygones” è di sicuro uno dei brani di punta del disco, una canzone che parla di perdono ferito e del tentativo – e forse del fallimento – di andare avanti senza chiudere con il passato. L’incedere del brano che viaggia sui territori alt-punk sembra quasi gioioso con i suoi cambi di ritmo e le chitarre di Paul Gray eJarrod Dexter che si rincorrono mentre l’alternarsi delle voci maschile e femminile di Fergus Lawson e Sammy Rayne, lo rendono estremamente radiofonico, nonostante la tematica non propriamente solare.

Poi il disco ritorna su atmosfere psichedeliche con lo strumentale “Burra” tutto giocato sulle percussioni di Hannes Lackmann messe in primo piano ma disturbate dai synth di Jarrod Dexter che prepara il terreno alla lunga ballata country psichedelica di “Extremely Weathered” che richiama l’eccellenza di band come i Walkabouts e che sfocia senza soluzione di continuità nel raga ipnotico di “Opinion Den”.

Lo strumentale “Pacific Gull” apre il lato B del disco su atmosfere acustiche quasi folk, in cui si intravede ancora una delle tante facce dei norvegesi Motorpsycho, chissà se mai ascoltati dai Names.

“Tick It Up” è un altro dei brani cardine di questo disco. Una ballata avvolgente giocata sul basso di Nick Davidson e la batteria con le esplosioni chitarristiche nei momenti di crescendo, che racconta della ricerca del sogno australiano e la dicotomia con una vita “normale” i n cui ci si accontenta di avere una casa, un lavoro e di creare una famiglia, continuando a sognare una vita “migliore” incarnata nel desiderio di avere cose nuove e belle. Il protagonista, infatti, si chiede: Forse abbiamo bisogno di una nuova auto e di una roulotte/e cavolo, non sarebbe bello anche avere una barca? Con tutta l’amarezza espressa come un mantra nel refrain di Tick It Up, “Vuoi tutto ma non te ne frega niente/Se non hai soldi, basta segnarlo/Segnalo, segnalo/Tutto il giorno speri nella fortuna/Segnalo, segnalo/Risparmia e spera nella fortuna”.

A seguire ancora una preziosa ballata come “Torres Del Paine” che certifica l’ottimo songwriting di una band che più che all’esordio discografico, sembra avere una carriera consolidata alle spalle. Il disco si avvia alla conclusione dapprima con un altro strumentale dall’incedere psichedelico come “It Tends to Feel Like A Lifetime” tutto giocato su di una ritmica serrata, chitarre scintillanti e synth e keyboards che competono di par loro.

Molto strana invece è la chiusura di un disco così elettrico affidata ad una ballata come “Raindrops” quasi del tutto acustica e che sembra rimandare al miglior cantautorato di matrice rock, con una melodia che si fissa subito in mente sin dal suo primo ascolto. Per quanto strana e all’apparenza avulsa dal contesto, la chiusura di Raindrops è il suggello perfetto per un disco tanto sorprendente quanto variegato nelle atmosfere che si susseguono, che sono sicuramente ben messe a fuoco da una band coesa che certamente ha centrato l’obiettivo prefissato e dalla quale ci si possono aspettare molte cose buone in futuro.



