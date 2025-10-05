A prima vista, potrebbero sembrare un incrocio improbabile. Da un lato, The Avett Brothers, bardi del folk-rock americano dal cuore candido e dalle melodie struggenti. Dall’altro, Mike Patton, genio poliedrico e imprevedibile, frontman di Faith No More e Mr. Bungle (e tanti altri progetti), esploratore di ogni più oscura sonorità.

Eppure, da questo incontro apparentemente impossibile, nasce AVTT/PTTN, il progetto a tre che vede insieme Seth e Scott Avett e lo stesso Patton. Il loro album d’esordio, in uscita il 14 Novembre per Ramseur Records, Ipecac Recordings e Thirty Tigers, non è un semplice side-project. È la materializzazione di un’ammirazione reciproca che, coltivata in segreto per anni, si è trasformata in un vero e proprio crogiolo creativo.

Il primo assaggio, il singolo ‘Eternal Love‘, è disponibile di seguito.

Ma come si uniscono mondi così distanti? La risposta sta in un amore comune per le radici della musica Americana, ma con la voglia di stravolgerle. Il processo creativo è stato un ping-pong costante: abbozzi di canzoni partiti dalla Carolina del Nord, rimodellati dalla mente di Patton in California, e poi restituiti agli Avett per l’ultimo tocco. Un metodo che ha forgiato un suono unico, dove le identità si fondono senza mai annullarsi.

“Mike fa parte del nostro DNA, è il tessuto della nostra giovinezza. Lo abbiamo letteralmente studiato“, racconta Scott Avett, svelando un’inaspettata linea diretta con l’underground più sperimentale. Patton, dal canto suo, abbraccia questo ruolo atipico: “La mia sfida era diventare un lontano cugino. Un fratello rimasto orfano che forse hanno tenuto nel pollaio e hanno tirato fuori solo anni dopo“.

L’album promette di essere un viaggio attraverso le dinamiche di questo sodalizio. Si spazia dalla chitarra acustica e le voci in ricca armonia di ‘Dark Night of My Soul’ al ritmo sporco e quasi psichhedelico di ‘Heaven’s Breath’, che spinge gli Avett in territori a loro inediti, mostrando la firma dinamica e senza confini di Patton.



https://30tgrs.ffm.to/avtt-pttn

