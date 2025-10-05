I Foo Fighters hanno colpito ancora con la loro imprevidibilità, e lo hanno fatto nel modo più inaspettato e genuino che ci si potesse attendere: un live EP a sorpresa. Intitolato “Are Playing Where??? Vol. 1“, il disco cattura l’energia raw e travolgente dei quattro club show segreti che la band ha tenuto a settembre negli Stati Uniti, tappe di un ritorno alle origini tra piccoli palchi e setlist per veri adepti.

Disponibile in esclusiva su Bandcamp questo EP non è solo una manna per i fan, ma anche un gesto concreto per le comunità locali. Tutti i ricavati delle vendite, infatti, saranno devoluti a organizzazioni benefiche che combattono la fame e l’insicurezza alimentare nelle quattro città che hanno ospitato i concerti: San Luis Obispo e Santa Ana in California, Washington D.C. e New Haven nel Connecticut.

L’EP di sei brani è un viaggio nella storia dei Foo, con un’affascinante predominanza di materiale d’archivio. Ben cinque tracce provengono dal loro album di debutto, l’omonimo “Foo Fighters” del 1995, insieme a una perla della successiva era “Wasting Light”.



