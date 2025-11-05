Gli Iron Maiden sono pronti a scrivere una pagina di storia della musica live in Italia: il 17 giugno 2026 saranno i primi artisti heavy metal a calcare il palco del San Siro di Milano, trasformando per una notte il tempio del calcio nella cattedrale del metal.



L’evento milanese rientra nel “Run For Your Lives World Tour“, il maestoso tour che celebra il cinquantesimo anniversario della band. Dopo le date estive europee del 2025, i Maiden faranno anche un tour nordamericano per l’agosto-settembre 2026 insieme ad altre due storiche band di metallo pesante: Megadeth (come special guest in tutti gli show) e Anthrax ( per le quattro date stadi principali: Montréal, Harrison (NJ), Los Angeles e San Antonio)



Quella del San Siro non è semplicemente un’altra data tour: rappresenta il riconoscimento definitivo dell’heavy metal come genere di massa in Italia. Il manager Rod Smallwood ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo “una nuova frontiera” per la band dopo tutti questi anni.



https://www.ironmaiden.com/

https://www.megadeth.com/

https://www.anthrax.com/