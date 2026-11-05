Il doppio vinile e il cd escono il 6 gennaio 2027 per Square Enix. dentro ci sono “Main Theme” dal primo capitolo, “One-Winged Angel” da Final Fantasy VII e “To Zanarkand” da Final Fantasy X. In parallelo parte il tour orchestrale “Distant Worlds: Eternal”, che toccherà Tokyo, Los Angeles, Londra e altre città fino al 2028.



Square Enix ha annunciato una raccolta musicale per celebrare i quarant’anni della serie Final Fantasy. Si intitola “Final Fantasy 40th Anniversary: The Crystal Vinyl Edition” e uscirà il 6 gennaio 2027 in doppio vinile e in cd, con sedici brani selezionati uno per ogni capitolo principale, dal primo Final Fantasy fino a Final Fantasy XVI.

Il criterio della selezione è semplice e rigoroso: una canzone per gioco. Il lato A apre con “Main Theme” dal primo capitolo e prosegue con “Rebel Theme” da Final Fantasy II, “Eternal Wind” da Final Fantasy III, “Theme of Love” da Final Fantasy IV, “Battle at the Big Bridge” da Final Fantasy V e “Searching for Friends” da Final Fantasy VI.

Il lato B affronta il periodo più celebre della serie: “One-Winged Angel” da Final Fantasy VII, “Force Your Way” da Final Fantasy VIII, “You Are Not Alone” da Final Fantasy IX e “To Zanarkand” da Final Fantasy X. Il lato C raccoglie “Ronfaure” da Final Fantasy XI, “The Dalmasca Estersand” da Final Fantasy XII e “Blinded by Light” da Final Fantasy XIII. Il lato D chiude con “Torn from the Heavens” da Final Fantasy XIV, “Somnus (Instrumental Version)” da Final Fantasy XV e “Away” da Final Fantasy XVI.

La versione in vinile è un doppio LP da 12 pollici a 33 giri e mezzo, al prezzo di 8.800 yen (circa 50 euro). Il cd, in confezione digipack, costa 3.960 yen . Le prevendite sono aperte sul sito giapponese di Square Enix, con spedizione prevista a gennaio. Le pagine per Europa e Nord America sono già online, ma i preordini non sono ancora attivi in quelle regioni.

In parallelo all’uscita della raccolta, Square Enix ha organizzato un tour orchestrale mondiale intitolato “Final Fantasy 40th Anniversary Distant Worlds: Music From Final Fantasy Eternal / 悠久”. Il programma celebra le musiche dei compositori storici della serie: Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Naoshi Mizuta, Hitoshi Sakimoto, Yoko Shimomura e Masayoshi Soken, eseguite da orchestra e coro completi sotto la direzione di Arnie Roth, con video in alta definizione creati da Square Enix .

Il tour parte il 20 e 21 marzo 2027 a Tokyo, per poi toccare Osaka il 27 e 28 marzo. Le date internazionali includono Los Angeles (3 aprile), Minneapolis (17 aprile), Denver (24 aprile), Atlanta (6 e 7 maggio), Vancouver (18 e 19 giugno), New York alla Carnegie Hall (25 e 26 giugno), Pittsburgh (31 luglio), Chicago (10 e 11 settembre) e Londra alla Royal Albert Hall (25 settembre). Seguono Singapore, Seoul, Portland, Washington D.C., Houston e Indianapolis, con l’ultima data annunciata fissata per il 25 marzo 2028.

Per ora non ci sono date italiane in calendario. Considerando la portata del tour e la tradizione di concerti Final Fantasy nel nostro paese, un’aggiunta non è da escludere.

Per i fan della serie, “The Crystal Vinyl Edition” non è soltanto un oggetto da collezione. È un modo per riascoltare quarant’anni di storia attraverso le melodie che hanno accompagnato i momenti chiave di ogni capitolo, da “One-Winged Angel” a “To Zanarkand”, da “Eternal Wind” a “Somnus”. Sedici tracce, sedici giochi, quattro decenni di musica.



https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/FF40th_THECRYSTAL/en/

The ‘Final Fantasy 40th Anniversary: The Crystal Vinyl Edition’ tracklisting is as follows:

SIDE A

‘Main Theme’ (Final Fantasy)

‘Rebel Theme’ (Final Fantasy 2)

‘Eternal Wind’ (Final Fantasy 3)

‘Love Theme’ (Final Fantasy 4)

‘The Battle on the Big Bridge’ (Final Fantasy 5)

‘Searching for Friends’ (Final Fantasy 6)

SIDE B

‘One-Winged Angel’ (Final Fantasy 7)

‘Force Your Way’ (Final Fantasy 8)

‘You Are Not Alone’ (Final Fantasy 9)

‘To Zanarkand’ (Final Fantasy 10)

SIDE C

‘Ronfaure’ (Final Fantasy 11)

‘East Dalmasca Desert’ (Final Fantasy 12)

‘Flash’ (Final Fantasy 13)

SIDE D

‘Power Descending from the Heavens’ (Final Fantasy 14)

‘Somnus (Instrumental Version)’ (Final Fantasy 15)

‘Away’ (Final Fantasy 16)