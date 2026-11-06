Una coraggiosa rassegna musicale presso il Teatro Comunale di Vicenza che va sotto il nome di AMP (Altri Mondi Possibili), interamente dedicata alla psichedelia e che vede in cartellone nomi del calibro di Dirty Three, C’mon Tigre, Tortoise e Robyn Hitchcock esibitosi lo scorso 30 ottobre Siamo andati a vedere quest’ultimo nella sua dimensione ottimale di one man band. Personalmente considero Hitchcock, insieme a Joe Jackson ed Elvis Costello, uno dei musicisti più rappresentativi della sua generazione. La risposta entusiasta del pubblico non si è fatta attendere, per un live assolutamente all’altezza del personaggio: spiccato humor inglese, una voce sublime e un’ottima tecnica chitarristica.

La serata inizia con un talk dell’autorevole Riccardo Bertoncelli, che sintetizza in venti minuti di intervista le caratteristiche, le mutazioni e il sound della psichedelia americana e inglese degli anni Sessanta. Nulla che non si possa trovare semplicemente sui motori di ricerca al primo colpo, a dire il vero. Magari si poteva dire qualcosa di più originale.

Finalmente sale sul palco Robyn con una chitarra Martin e si presenta con un candido: «Buonasera carissimi amici, eccomi». Si parte con Raymond Chandler Evening, una pop ballad pescata da quel favoloso disco che è Element of Light (1986), che scalda subito il pubblico del teatro gremito. Ci si sposta poi su suoni decisamente più velvetiani con Tonight, brano della sua storica band, i Soft Boys, contenuto nel capolavoro Underwater Moonlight (1980). L’album verrà chiamato in causa altre due volte durante la serata con l’energica protest song chitarristica I Wanna Destroy You e con Queen of Eyes, un pezzo di britpop di classe superiore ante litteram.

Dalle parti del sound dei Kinks arriva invece My Wife and My Dead Wife, estratta da Fegmania! (1985), per poi lasciare spazio alle sue doti chitarristiche in Sounds Great When You’re Dead, una halloween song dai connotati cinematografici e noir. Da I Often Dream of Trains (1984), oltre alla title track – manifesto di un pop sognante e psichedelico –, Hitchcock arpeggia un folk notturno dal titolo Autumn Is Your Last Chance. E se vogliamo rimanere in territori lisergici, ecco che un arpeggio ipnotico introduce uno dei momenti migliori del live: la bellissima Chinese Bones da Globe of Frogs (1988), album che ritornerà poco dopo con le vibrazioni psichedeliche della stessa title track. Non manca il momento rock ‘n’ roll che ci riporta direttamente negli anni Cinquanta con Shuffle Man, retta dalla voce cristallina e sempre perfetta di Robyn.

Spazio anche per tre brani scelti dal nuovo album The Confuser: I Am This Thing, Wasted (quest’ultima un rock ‘n’ roll sgangherato alla Robert Gordon, davvero molto bella) e infine la beatlesiana Breathless, che sembra uscita direttamente dalle sessioni di Abbey Road. Verso la fine c’è spazio ancora per la lisergica e doorsiana I’m Only You e per Glass Hotel, che ricorda un Billy Bragg d’annata.

Il finale è incandescente e a spine staccate: Hitchcock scende dal palco, passeggia tra il pubblico e suona in acustico, una dopo l’altra, A Day in the Life dei Beatles, Bike dei Pink Floyd, per poi ritornare sui Fab Four con You’ve Got to Hide Your Love Away. Finisce così una serata incredibile, sia per il sottoscritto che per i molti presenti, in compagnia di uno dei musicisti più eclettici e creativi della Terra d’Albione. C’è ancora un disperato bisogno di artisti così. Long live Robyn!



https://www.robynhitchcock.com/

https://www.instagram.com/robynhitchcockofficial

https://www.facebook.com/robynhitchcockofficial/

https://www.tcvi.it/it/amp-festival/



