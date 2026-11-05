Nel 2025 definimmo, su queste pagine, “Heavy Metal” come l’ottimo acquerello all’“arsenico” di Cameron Winter; osservammo poi come fosse tradizione che la “voce” (e non solo) di un gruppo sentisse spesso il bisogno artistico di esprimersi da solista.

<a href="https://cameronwinter.bandcamp.com/album/live-at-carnegie-hall">Live at Carnegie Hall by Cameron Winter</a>

Indubbio è anche il merito artistico da attribuire al gruppo di Winter, i Geese, artefici di un “rock” trasversale, contaminato e visionario, carico di spigolose sonorità, abilmente declinate tra rock di stampo alternativo, post punk, country, reminiscenze progressive e musica nera ad ampio spettro.

Ebbene, oggi, Cameron Winter fa “saltare il banco” avendo puntato con “Live at Carnegie Hall” (Partisan Records) sia distante dalla cifra stilistica dei Geese, che (in parte) dal discorso già iniziato con “Heavy Metal”, restituendo un disco live (registrato il 25 dicembre) di cantautorato per solo pianoforte e voce sospeso tra l’acustica essenza di Nick Cave e Neil Young e di una tradizione prossima ai Simon & Garfunkel più mesti.

Nel recensire “Heavy Metal”, infatti, si era messo in evidenza come il lavoro solista di Winter Winter fosse uno splendido acquerello cantautorale all’arsenico, in cui la voce era protagonista su di una musica tanto delicata quanto obliqua, misurata e impeccabile anche nei suoi deragliamenti; ora però Winter di “Heavy Metal” pur cogliendone il lato cantautorale, lo estremizza, lo interiorizza, rendendolo personale e vivo.

“Live at Carnegie Hall”

Passando all’ascolto, “Live at Carnegie Hall” propone brani tratti da “Heavy Metal” e del “doppio” singolo “Vines”/“Take It With You”, con l’aggiunta di tre inediti, esibizione che è stata anche “diretta” da Paul Thomas Anderson per il relativo film concerto.

Messo il vinile sul piatto, parte il primo nell’inedito “It All Fell In The River”, a cui segue l’intensa “Try As I May”, qui spogliata dalla tenue elettronica, elettrificazione e ritmica che caratterizza la versione in studio, per una nuova versione che convince pienamente!

Chiude il primo lato del primo LP il secondo inedito “Emperor XIII In Shades”, anch’esso riuscito.

Girato il vinile, con “The Rolling Stones” Winter gioca con il pianoforte che sostituisce le corde della versione in studio, raggiungendo nuovamente l’obiettivo di reinterpretare ottimamente se stesso.

Se “Love Takes Miles” subisce dal vivo una radicale trasformazione perdendo ogni riferimento “pop”, venendo rallentata nella pulsione ma non nell’intensità e nel tempo, diventando narrativa… “Drinking Age” è esecuzione per atmosfera più prossima alla versione in studio.

Il secondo LP si apre con “Cancer of the Skul”, brano che pur mantenendo la natura di ballata vede il pianoforte sostituire degnamente tutti gli altri strumenti, prima che Winter esegua il terzo inedito intitolato “If You Turn Back Now” che resta perfettamente nel mood generale del concerto.

Come “Nina + Field of Cops” conserva la tensione nel suo essere “tirata” e “ostinata” nel suo pianoforte, “$0”, già pensata di base per pianoforte e voce, conserva la sua matrice originaria sebbene venga anch’essa asciugata con l’eliminazione dei cori, delle “orchestrazioni” e delle “voci”; “$0” chiude anche la parte di brani inediti e tratti da “Heavy Metal”.

Il “Take It With You”, nata per chitarra e voce, muta in pianoforte e voce a differenza di “Vines” che aveva visto i suoi natali al pianoforte; la versione proposta live è però più lenta e cadenzata e senza le “orchestrazioni” finali.

Conclusioni

La possibilità di Cameron Winter di gestire con libertà la voce (sempre pregevole) e la musica, facendo rincorre l’una all’altra e viceversa, senza essere ancorato a una “forma canzone” e senza eccessi né virtuosismi al pianoforte, ha esaltato l’intenzione e la narrazione delle composizioni, per un disco dal vivo che si discosta radicalmente dalla dimensione studio mostrandosi riuscito indipendentemente dal suo valore (anche) “mediatico”.



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Photo Credit: Lewis Evans