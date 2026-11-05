Il disco raccoglie 22 brani registrati durante le date nordamericane, britanniche ed europee del tour 2026 a supporto di “Everybody Scream”. Esce oggi 6 novembre per Republic, con il vinile già in prevendita. La versione dal vivo di “Which Witch” è disponibile su tutte le piattaforme.



Florence + The Machine ha documentato il loro tour 2026 e lo hanno trasformato in un disco. Si intitola “Everybody Scream Tour Live” e viene pubblicato oggi via Republic, con il vinile già in prevendita. È il primo album dal vivo della band che copre un intero tour, dopo la pubblicazione nel 2025 di “Symphony Of Lungs – BBC Proms At The Royal Albert Hall”, che era però legata a un evento specifico.

La tracklist mette insieme materiale dal quinto album “Everybody Scream”, uscito nel novembre 2025, e classici che la band suona dal vivo da anni. Ci sono “Dog Days Are Over”, “Shake It Out”, “Spectrum (Say My Name)”, “Big God”, “Cosmic Love”, “King” e “Free”, accanto a pezzi del nuovo disco come la title track, “Sympathy Magic”, “One Of The Greats”, “Music By Men” e “You Can Have It All” . Chiude la bonus track “Perfume And Milk”.

Le registrazioni provengono dalle tappe nordamericane, britanniche ed europee del tour, che ha toccato arene come il Madison Square Garden di New York, il Kia Forum di Inglewood e lo I-Days di Milano. Il tour è partito l’8 aprile a Minneapolis e si è chiuso con le date irlandesi di Limerick e Dublino a fine giugno.

Ad anticipare l’album è la versione dal vivo di “Which Witch”, brano originariamente contenuto in “How Big, How Blue, How Beautiful” del 2015. La scelta non è casuale: “Which Witch” è uno dei pezzi che dal vivo ha acquisito una dimensione diversa rispetto alla versione in studio, con la voce di Florence Welch che si muove tra invocazione e accusa.

Per chi ha visto una delle date del tour, il disco è un modo per riascoltare una scaletta che ha funzionato. Per chi non c’era, è la documentazione di un momento in cui la band ha scelto di fermare su nastro quello che succedeva sul palco.



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