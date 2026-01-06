Nel panorama musicale, certe forze non si spengono mai. Possono quietarsi, rifluire nelle memorie collettive, ma la loro energia – pura, primordiale, rivoluzionaria – resta lì, in attesa di un nuovo circuito per accendersi. Oggi, per i Bad Brains, quel circuito ha un nome: Trust Records.

La notizia, di per sé, ha la semplicità di un accordo commerciale: la band iconica ha stretto una partnership globale con l’etichetta di New York/Southern California, nata con la missione di preservare e proteggere il patrimonio punk e hardcore. Un accordo che mette nelle mani di Trust l’intera proprietà intellettuale del gruppo: dai dischi storici al nome, dai publishing ai marchi. Da evidenziare che la label ha in catalogo anche 7 Seconds, SNFU, Circle Jerks, Youth Brigade.

Ma per chi ha vissuto con le cuffie immerse in quel caos velocissimo e geniale, questa non è una semplice notizia di business. È un atto di fede e di continuità. È il passaggio del testimone da un gruppo di pionieri – che suonavano così velocemente e con tale ferocia da sembrare provenienti da un altro pianeta – a una nuova guardia che ne riconosce il valore sacro.

Darryl Jenifer, bassista e colonna portante della band, non parla di contratti, ma di “condividere il timone”. Parole che suonano come un mantra della filosofia che i Bad Brains hanno incarnato fin dagli albori a Washington D.C., nel 1978: la PMA, Positive Mental Attitude. Un ossimoro potente se applicato alla furia hardcore, ma che ne è diventato l’anima distintiva. “Sono felice che i Bad Brains condivideranno il timone con Trust nella nostra continua ricerca per mantenere la band viva nei cuori e nelle menti dei nostri sostenitori, mentre ci affacciamo al futuro”, ha dichiarato Jenifer.

E Trust, fondata da Matt Pincus, sembra essere la custode ideale. “I Bad Brains sono l’assoluta vetta della montagna del punk e hardcore“, ha detto. “Hanno insegnato a tutti noi come si fa“. Non è un complimento da sfoggio, ma un riconoscimento di paternità. Senza il loro sound esplosivo, la loro abilità tecnica folgorante (impensabile per la scena punk dell’epoca), il loro mescolare hardcore, reggae e metal con disinvoltura profetica, la mappa del rock alternativo sarebbe stata radicalmente diversa.

Ripercorrere la loro discografia, ora affidata a Trust, è fare un pellegrinaggio nelle cattedrali del genere: l’omonimo debutto del 1982 (la “ROIR tape”), un manifesto di velocità e rabbia; “Rock for Light”, prodotto da Ric Ocasek; il monumentale “I Against I”, capolavoro di maturità e sperimentazione; “Quickness”, potentissimo e oscuro. Dischi che hanno forgiato generazioni di ascoltatori e musicisti, dai Beastie Boys ai Rage Against The Machine, dai Red Hot Chili Peppers ai Foo Fighters.

Questo accordo con Trust Records non è quindi un ritiro nelle nebbie della nostalgia. È il contrario. È un modo per sistematizzare la leggenda, per garantire che il loro messaggio – quella PMA fatta di potenza sonora e forza interiore – continui a navigare, “Sailin’ On” appunto, nell’era dello streaming e oltre. Per assicurarsi che ogni nuovo ragazzo o ragazza che scopra l’hardcore possa farlo attraverso le versioni definitive, curate con amore e conoscenza, delle opere di chi quel fuoco l’ha acceso per primo.

I Bad Brains non hanno bisogno di tornare a far parlare di sé. La loro musica parla da decenni, con voce chiara e furibonda. Ma oggi, con questo patto, quella voce ha trovato una casa per l’eternità. E per noi, ascoltatori, è un promemoria: la vera energia positiva non muore mai. Si trasforma, e ritorna. One Love, e una pesante dose di PMA.



