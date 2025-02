Il trio indie svedese Peter Bjorn and John si prepara a celebrare un traguardo importante: il loro terzo album, Writer’s Block, compirà 20 anni nel 2026. Ma la band ha deciso di anticipare i festeggiamenti con un tour speciale nel 2025, in cui eseguirà il disco per intero dal vivo. Le date nordamericane partiranno il 9 maggio da San Francisco e toccheranno diverse città, tra cui Pasadena (durante il festival Just Like Heaven 2025), Salt Lake City, Denver, Minneapolis, Chicago, Toronto, New York, Boston e Washington, DC.

Pubblicato nel 2006, Writer’s Block è l’album che ha consacrato Peter Morén, Björn Yttling e John Eriksson come una delle band più influenti della scena indie-pop degli anni 2000. Il disco ha riscosso un enorme successo internazionale grazie a brani come Objects of My Affection e soprattutto Young Folks, la celebre hit con il suo inconfondibile fischiettio e il groove di bonghi, diventata un vero e proprio inno generazionale. Il brano, con la partecipazione della cantante Victoria Bergsman (ex The Concretes), ha scalato le classifiche, rimbalzando tra pubblicità, colonne sonore e playlist di tutto il mondo, riportando la Svezia al centro della scena pop internazionale.

Il successo di Writer’s Block ha aperto la strada a una carriera longeva per il trio, che nel tempo ha continuato a sperimentare con il loro sound tra indie rock, pop sofisticato e influenze elettroniche. Björn Yttling, inoltre, si è affermato come produttore di livello internazionale, collaborando con artisti del calibro di Lykke Li, Franz Ferdinand e Primal Scream.



