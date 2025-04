La world music perde uno dei suoi spiriti più luminosi: Amadou Bagayoko, voce e chitarra del leggendario duo maliano Amadou & Mariam, è morto venerdì scorso dopo una malattia. A dare l’annuncio è stato il Ministero della Cultura del Mali, ricordandolo come “un artista cieco che ha segnato la storia musicale del paese e del mondo.“



Amadou e Mariam si conobbero negli anni ’70 all’Istituto per i Giovani Ciechi di Bamako, dove suonavano insieme nell’Eclipse Orchestra. Quell’incontro diede vita non solo a un sodalizio artistico, ma a una storia d’amore che ha resistito per oltre cinquant’anni. Con il loro sound ipnotico – un blues del deserto intriso di rock, funk e tradizione africana – conquistarono prima il Mali, poi l’Europa e infine il mondo.



Dopo anni di successo locale, negli anni ’90 le loro cassette iniziarono a viaggiare oltreconfine, attirando l’attenzione della Polygram. Trasferitisi a Parigi, nel 1998 pubblicarono Sou Ni Tile, con il singolo “Je pense à toi” che divenne un tormentone in Francia. Ma fu con Dimanche à Bamako (2004), prodotto da Manu Chao, che esplosero definitivamente: l’album, un capolavoro di world music contemporanea, li portò a collaborare con giganti come Damon Albarn e a scrivere l’inno dei Mondiali FIFA 2006 (“Celebrate the Day”, con Herbert Grönemeyer).



Fino all’ultimo, Amadou & Mariam hanno mantenuto viva la loro musica: dopo gli album Folila (2012) e La Confusion (2017), hanno continuato a viaggiare senza sosta, portando il calore del Mali in ogni angolo del pianeta. La loro storia resta un simbolo di resistenza e poesia, un ponte tra culture costruito con chitarre distorte, ritmi sahariani e voci che sembravano provenire da un’altra epoca.

La dimostrazione della loro vitalità è dimostrata anche dall’imminente tour che avevano programmato, un lungo giro di 21 tappe europee che si sarebbero proprio esaurite in ottobre a Firenze.



https://www.amadou-mariam.com/

https://www.instagram.com/amadouetmariam/