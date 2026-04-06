Sedici anni di attesa. Poi, finalmente, l’album solista che nessuno si aspettava più. Courtney Love rompe il silenzio e rilascia dettagli concreti sul suo secondo lavoro da solista, il primo dopo America’s Sweetheart del 2004. E lo fa con un nome che manda in estasi chiunque ami il post-punk e le chitarre cesellate: Will Sergeant, storico chitarrista degli Echo & The Bunnymen.

Ospite del podcast The Magnificent Others insieme a Billy Corgan (Smashing Pumpkins), la Love ha sganciato la bomba: “Voglio dirti una cosa sugli assoli. Will Sergeant sul mio disco è in stato di grazia. Fa a pezzi tutto. È un shredding puro, ma nel suo stile, sai? Non è il solito metallaro. È lui. E sono sedici anni che aspetto”.

Corgan, complice e testimone, ricorda alla Love che l’ultimo disco risale a sedici anni fa. Lei annuisce e aggiunge, con una stoccata: “Robert Smith ci ha messo lo stesso tempo”.

Il colpo di scena? Courtney racconta di aver conosciuto Sergeant nel lontano 1981. “È assurdo, i sogni si avverano, amico mio”. E poi spiega: “Lui fa delle cose incredibili con la chitarra. Non credo abbia mai suonato fuori dagli Echo & The Bunnymen, a parte i suoi progetti solisti. Forse mi sbaglio, ma non mi importa: averlo qui è una benedizione”.

Il chitarrista le ha inviato alcuni link SoundCloud con le sue composizioni per colonne sonore. “Robba sbalorditiva”, commenta la Love.

L’album, in lavorazione dal 2009, vedrà anche la partecipazione di Melissa Auf der Maur, sua ex compagna negli Hole. E se la Love ha già chiarito che gli Hole non si riformeranno, Melissa sarà comunque al suo fianco per il tour di supporto.

Il resto dell’intervista con Corgan è un fiume in piena di frecciate e confessioni: dai musoni con Kim Gordon (“fa la gatekeeper”) fino all’appello a Dave Grohl (“dì solo che siamo a posto, e dillo ai tuoi fan maschi bianchi etero di smetterla di prendersela con me”).

Intanto, chi sperava nel memoir The Girl With The Most Cake dovrà pazientare ancora: la Love promette che arriverà entro Natale.

E pensare che nel 2021 definì il suo primo album solista “una delle grandi vergogne della mia vita”, insieme a Steve Coogan e al crack. Ma il tempo, si sa, è un gentiluomo. E i sogni, ogni tanto, si avverano.

https://www.facebook.com/courtneylove

https://www.instagram.com/courtneylove/

https://courtneylove.shop/