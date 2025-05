Anthony Gonzales aka M83 è pronto a pubblicare“A Necessary Escape“, il nuovo album in uscita il 9 maggio per i tipi della neonata label Other Suns. A due anni di distanza da “Fantasy”, il progetto si presenta come una sorpresa inaspettata: non un disco convenzionale, ma la colonna sonora del documentario “Dakar: Race Against the Desert”, firmato dall’attore e regista francese Jalil Lespert.



“Ho sempre amato l’idea di creare musica per immagini, e quando Jalil mi ha proposto di lavorare a questo progetto, ho sentito subito che era la strada giusta“, ha raccontato Gonzales. “Dakar è una città che vibra di energia, e ho cercato di catturare quella essenza nelle melodie e nelle texture del disco.”

Mancano ancora dettagli sul film, ma la musica parla già da sé: è disponibile in anteprima “A Necessary Escape (Part 2)“, un brano strumentale che trasporta l’ascoltatore in un viaggio ipnotico, tra atmosfere sognanti e ritmi pulsanti, tipici dello stile inconfondibile degli M83.



