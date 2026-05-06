I Bouncing Souls, reduci dal sottovalutato Ten Stories High del 2023, sono pronti a colpire ancora. La nuova uscita discografica si intitola “Born To Be” e vedrà la luce il 26 giugno 2026 per la gioia di chi ancora crede che il punk rock debba avere il cuore in mano e il volume a 11.

Dietro al banco di regia c’è il mago Will Yip (Turnstile, Title Fight, Code Orange), e la notizia farà già brillare gli occhi ai puristi. Il primo assaggio? Il singolo di apertura “The Light”, che i Nostri descrivono come “classico Souls”. Tradotto: melodie spudorate, ritmiche in levare e quel senso di comunità che solo loro sanno regalare. Potete ascoltarla più sotto.



I Bouncing Souls non si limitano a presentare il disco. Festeggiano anche gli anniversari di tre capolavori: Maniacal Laughter, How I Spent My Summer Vacation e The Gold Record. Per l’occasione, si porteranno dietro un plotone di fuoco: The Suicide Machines per gran parte delle date, che suoneranno interamente il loro capolavoro Destruction by Definition. Ecco lo scenario completo del tour:

Luglio 2026: con Death by Stereo e The Drowns, poi a Settembre 2026: con Strike Anywhere e Human Issue; a Dicembre 2026 con The Flatliners e The Jack Knives e Febbraio 2027 con The Aggrolites e Dead Bars.



Il 27 giugno, il giorno dopo l’uscita del disco, i Bouncing Souls saliranno sul palco dello Stone Pony Summer Stage di Asbury Park per il loro tradizionale show “Stoked for the Summer”. E chi ci sarà bel bill della serata? Less Than Jake, The Lawrence Arms, Bane, School Drugs e Twenty Two. Un cartellone che farebbe piangere di gioia qualsiasi punk che si rispetti.



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