Gli Agnostic Front hanno annunciato tre date italiane che si aggiungono al loro tour europeo dell’estate 2026. La band newyorkese porterà la propria energia e il proprio sound per una serie di show che si preannunciano intensi. Si parte il 28 luglio alla Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN) dove suoneranno insieme ai Dropkick Murphys, si prosegue il 29 luglio al Casilino Skypark di Roma per l’Invincible Fest, e si chiude il 30 luglio al Suoneria di Settimo Torinese (TO).

Fondati nel 1982, gli Agnostic Front sono un punto di riferimento per la scena hardcore mondiale. La loro autenticità sonora e sociale è ineguagliabile: le esperienze vissute per strada hanno dato forma a un suono che resta potente oggi come oltre quarant’anni fa. I loro brani martellanti e socialmente critici hanno gettato le basi dell’hardcore newyorkese e contribuito all’ascesa del crossover thrash.

Guidati dalla voce inconfondibile di Roger Miret e dal lavoro incisivo di chitarra di Vinnie Stigma, gli Agnostic Front hanno pubblicato dischi di grande impatto, fino all’acclamato album del 2019 Get Loud!, segno della loro duratura rilevanza e del loro spirito intransigente.

Echoes In Eternity, il loro ultimo album uscito a novembre 2025 – che i fan italiani potranno finalmente ascoltare dal vivo – è composto da 15 tracce che mescolano hardcore punk incandescente e consapevolezza maturata sul campo. Il disco include la politicizzata “Way Of War”, l’inno da pit “Turn Up The Volume” e “Matter Of Life & Death”, un brano crossover con la partecipazione del leggendario rapper Darryl “DMC” McDaniels. Nei testi, la band affronta guerra, tradimento, oppressione, lotta personale e ribellione con sincerità disarmante.



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