Jonathan Richman, il leggendario cantautore e frontman dei Modern Lovers, è pronto a conquistare ancora una volta i nostri cuori con il suo nuovo album, Only Frozen Sky Anyway, in uscita il 16 luglio per Blue Arrow Records.

Dopo il sorprendente Want to Visit My Inner House? (2021), Richman ha nuovamente collaborato con Jerry Harrison (Talking Heads), storico produttore ed ex membro dei Modern Lovers. Harrison, che aveva già suonato nel mitico album d’esordio della band nel 1976, contribuisce alle tastiere, mentre alla batteria torna Tommy Larkins, fedele compagno d’avventure musicali di JoJo.

Il disco include 11 tracce inedite e una cover iconica: Night Fever dei Bee Gees, rivisitata con la tipica sensibilità di Richman. Tra i brani disponibili spiccano O Guitar, un omaggio alla chitarra come strumento di espressione emotiva, e I Was Just A Piece Of Frozen Sky Anyway, un pezzo funky che sembra anticipare l’atmosfera dell’intero progetto.

Jonathan e Tommy sono già in tour per promuovere il nuovo album: il live opener è stato il 25 giugno a Seattle, e la lunga cavalcata si concluderà il 1° novembre a Dartmouth, Nuova Scozia, dopo ben 26 tappe tra Stati Uniti e Canada.



