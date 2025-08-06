I Blondie si preparano a pubblicare un nuovo album alla fine del 2025, nonostante la dolorosa scomparsa del batterista storico Clem Burke, venuto a mancare lo scorso aprile dopo una battaglia contro il cancro. Burke, che si unì alla band nel 1975 su iniziativa di Debbie Harry e Chris Stein, ha lasciato un segno indelebile nella storia del gruppo.

Prodotto dal premio Grammy John Congleton (St. Vincent, Phoebe Bridgers, The War On Drugs), il disco rappresenterà il primo lavoro in studio dai tempi di Pollinator (2017). Stein ha confermato su X/Twitter che l’album arriverà nell’ultimo trimestre del 2025, precisando che Burke “ha suonato in ogni traccia”, anche se i piani per un eventuale tour rimangono incerti.

Il bassista dei Sex Pistols, Glen Matlock, ha partecipato alle registrazioni e ha suonato dal vivo con la band, incluso il loro show al Glastonbury 2023. In un’intervista a NME, Matlock ha descritto il lavoro in studio: “Stava venendo bene. Era tutto piuttosto pesante, un po’ atonale. Alcuni membri della band sono più giovani di me e cercano di essere moderni, ma io credo che l’importante sia far emergere la canzone. Non ho ancora sentito la versione finale con le vocalità di Debbie [Harry], sarà emozionante ascoltarla.” “Penso che uscirà all’inizio del nuovo anno, ma non voglio dire troppo… sono solo il bassista dei Blondie e non ne sono sicuro al 100%!“



