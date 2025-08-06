Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd porterà sul grande schermo gli emozionanti show romani, con un’esclusiva distribuzione mondiale in sala e in IMAX.

David Gilmour ha svelato i dettagli del suo nuovo film concerto, “Live At Circus Maximus, Roma“, che arriverà nei cinema di tutto il mondo per un periodo limitato a partire dal 17 settembre. L’annuncio segue il successo del suo ultimo tour “The Luck and Strange”, che lo ha visto esibirsi in alcuni dei palcoscenici più iconici del mondo, tra cui il maestoso Circo Massimo di Roma, dove ha registrato sei date sold-out.

Girato tra le suggestive rovine dell’antica Roma dal regista Gavin Elder, storico collaboratore di Gilmour, il film cattura l’atmosfera magica dei concerti, con performance che spaziano dai brani del suo ultimo album solista “The Luck and Strange” (numero uno in UK, Germania, Paesi Bassi e altri paesi) a classici senza tempo dei Pink Floyd come “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “High Hopes”.

Distribuito da Sony Music Vision e Trafalgar Releasing, il film sarà disponibile anche in IMAX, offrendo un’esperienza immersiva.

Oltre alla versione cinematografica, Gilmour ha in serbo una collezione premium per gli appassionati: il 17 ottobre uscirà “Live At The Circus Maximus” in un cofanetto da 2 Blu-Ray e 3 DVD, con contenuti inediti e audio mixato in 5.1 e Atmos. In più, sarà disponibile “The Luck And Strange Concerts“, una raccolta di 23 brani registrati durante il tour, disponibile in 4 LP o 2 CD, con una Super Deluxe Edition che include un libro fotografico di 120 pagine firmato da Polly Samson.

L’uscita del film arriva dopo il restauro in 4K del celebre “Pink Floyd at Pompeii” (1972), rimasterizzato da Steven Wilson dei Porcupine Tree. Intanto, i rumors su un possibile riavvicinamento tra Gilmour e Roger Waters sembrano sempre più infondati: i due, divisi da anni di tensioni, hanno recentemente riacceso la rivalità, con Gilmour che nel 2023 ha accusato Waters di antisemitismo, chiudendo definitivamente la porta a una reunion.



https://www.davidgilmour.com/

https://www.facebook.com/davidgilmour/

https://www.instagram.com/davidgilmour/