I Kasabian sono tornati. E lo hanno fatto a modo loro: con un pugno di energia pura e un titolo che è già un manifesto, “Hippie Sunshine“. Il nuovo singolo è il fragoroso annuncio del tanto atteso nuovo album, “ACT III“, il cui arrivo è previsto per il 2026 (presumibilmente a fine maggio) su etichetta Sony Music. A guidare la band, come sempre, c’è la mente visionaria di Sergio Pizzorno, autore e produttore del pezzo che svela l’anima del brano: “Parla dell’energia inquieta di chi fatica a rallentare e ad affrontare la realtà, cercando invece l’illusione di una via di fuga. Cattura quell’attimo effimero dove tutto sembra leggero e senza limiti, nonostante al di sotto ci sia un profondo senso di disconnessione, qualcosa che al tempo stesso è bellissimo e tragico“.

L’uscita di “Hippie Sunshine” arriva dopo il recente ritorno delle luci della ribalta con la nuova versione di “G.O.A.T.” in collaborazione con Cristale, colonna sonora della Premier League per Sky Sports.



Kasabian hanno svelato un piano alla loro altezza: un enorme show a Finsbury Park, Londra, il 4 luglio 2026. Sarà il concerto londinese più grande della loro carriera, un evento epocale che conferma il loro status di una delle live band più potenti del Regno Unito. Ad accompagnarli in questa celebrazione ci saranno nomi d’eccezione come Miles Kane, Razorlight, Louis Dunford, The K’s e SOFY.

