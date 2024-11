Il quindicesimo album dei Manic Street Preachers uscirà il 31 gennaio tramite Columbia Records. Critical Thinking, questo il titolo del nuovo album per la band gallese, segue Ultra Vivid Lament del 2021; è stato registrato presso il Door To The River Studio della band e i leggendari Rockfield Studios in Galles con i collaboratori abituali Dave Eringa e Loz Williams come co-produttori.

L’album include i recenti singoli “Decline and Fall” e “Hiding in Plain Sight“, che potete ascoltare quo sotto. Da notare come in Decline & Fall è Nicky Wire a cantare mentre solitamente è il chitarrista James Dean Bradfield la voce ufficiale solista.

Tra aprile e maggio la band farà un tour primaverile nelle seguenti città: Glasgow, Londra, Wolverhampton, Bristol, Manchester e Swansea.



