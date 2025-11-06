Tiga, vero nome James Sontag, uno dei nomi più iconici e visionari della scena elettronica nordamericana; esce dal suo silenzio artistico e annuncia ‘Hotlife’, il suo primo album in studio dopo dieci lunghi anni.

L’uscita, prevista per il 17 aprile sui leggendari Turbo Recordings (etichetta di cui Tiga è fondatore) e su Secret City Records, si preannuncia come un evento. A confermarlo non è solo il lasso di tempo, ma soprattutto il cast di collaboratori che popoleranno il disco: un vero e proprio who’s who della scenza alternativa e underground. Tra i nomi spiccano il collettivo britannico FCUKERS, il producer australiano MRD, Patrick Holland, Maara e Quinn Whalley dei dark-disco Decius.

Ma a scaldare gli animi è l’arrivo del primo singolo, ‘Ecstasy Surrounds Me’. Il brano, come suggerisce il titolo, è un’immersione ipnotica e lievemente gotica, un viaggio oscuro e catartico che Tiga non ha esitato a definire il preferito dell’intero album.

“Devi convivere con ogni brano che crei, ma non li ami tutti allo stesso modo. Amo questo brano con tutto il cuore perché mi fa sentire l’artista che voglio essere. Mi ha costretto a diventare un uomo migliore, un padre migliore e una colonna della mia comunità. Non sarò mai in grado di ripagare completamente questo brano di tutto ciò che gli devo, ma posso renderlo la traccia finale del miglior album che abbia mai fatto. Dovrà bastare.”

