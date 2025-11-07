Il cartellone di BOP – Beats of Pompeii 2026 si arricchisce di un nome di peso internazionale: il 10 luglio dell’anno prossimo, l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei ospiterà il sound maestoso e oscuro degli Opeth. La storica band svedese, pilastro del progressive e death metal mondiale, si esibirà in un concerto-evento, unica data nel Sud Italia, con ad aprire la serata i Blood Incantation, formazione americana celebre per il loro technical death metal visionario.

L’annuncio degli Opeth come terzo headliner della III edizione del festival giunge dopo quelli di Marillion e Savatage, confermando la vocazione della rassegna a unire musica di altissima qualità e luoghi dal valore storico inestimabile. Quella di venerdì 10 luglio 2026 si preannuncia come una notte destinata a lasciare il segno, con gli Opeth pronti a trasformare le antiche rovine in un palcoscenico per un’esperienza sonora senza precedenti, sospesa tra melodie ipnotiche, distorsioni potenti e una maestria tecnica leggendaria.

Guidati dal carismatico chitarrista e cantante Mikael Åkerfeldt, gli Opeth, reduci dal vittorioso Swedish Grammy Award 2025, faranno così ritorno in Italia dopo alcuni anni, promettendo di deliziare i fan con un repertorio che abbraccia la loro monumentale carriera, dai classici senza tempo alle selezioni tratte dal loro ultimo lavoro, “The Last Will and Testament”. Dopo aver annunciato alcune tappe europee, tra cui Regno Unito, Irlanda e Svezia, la data pompeiana si configura come uno degli appuntamenti più attesi e intensi del loro prossimo ciclo di tournée.

A creare la perfetta atmosfera per la serata saranno i Blood Incantation, gruppo in forte ascesa tra gli appassionati del genere, noto per un sound che unisce la complessità del progressive alla potenza brutale del death metal.

L’organizzazione ricorda che i biglietti per l’atteso evento saranno messi in vendita a partire dalle ore 11:00 del 10 novembre 2025 attraverso i siti MC2Live.it e Vivaticket.com, nei relativi punti vendita e nei circuiti autorizzati.

BOP – Beats of Pompeii 2026 è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la direzione artistica di Giuseppe Gomez. L’organizzazione è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.



https://www.opeth.com/

https://blackstarconcerti.com

https://www.instagram.com/blackstar_concerti

https://www.facebook.com/fastforwardlive