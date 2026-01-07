Segnatevi questa data: 1° luglio 2026. La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma non ospiterà un semplice concerto, ma un vero e proprio portale verso mondi strambi, malinconici e meravigliosamente distorti. È il ritorno trionfale in Italia di “Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton”, uno spettacolo sinfonico-immersivo che è già leggenda.

Non chiamatelo solo un compositore. Danny Elfman è il cuore pulsante, l’architetto sonoro, l’alter ego musicale dell’universo di Tim Burton da oltre tre decenni. La loro è una delle collaborazioni più iconiche e prolifiche della storia del cinema, e a Roma avremo il privilegio di riviverla dal vivo, in un formato che supera ogni aspettativa.

Immaginate la potenza di un’orchestra sinfonica che dà voce alle melodie indimenticabili di capolavori come Edward mani di forbice, The Nightmare Before Christmas, La Sposa Cadavere e Beetlejuice. A questo, aggiungete le proiezioni curate personalmente da Tim Burton, che avvolgeranno palco e pubblico in un turbine di immagini cult. E come ciliegina sulla torta gotica, la presenza stessa di Danny Elfman, che salirà sul palco non solo per dirigere, ma per interpretare in prima persona alcuni dei momenti più amati, riportando in vita lo spirito di Jack Skellington o dell’Enigmista con la sua carismatica presenza.

Un’attenzione speciale sarà riservata al fenomeno globale “Mercoledì”, la serie Netflix che ha conquistato il mondo e per cui Elfman ha giustamente vinto un Emmy® nel 2023, dimostrando come la magia del duo Burton-Elfman continui a evolversi e incantare nuove generazioni.

Questo evento, organizzato da Intersuoni BMU con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma nell’ambito del Roma Summer Fest 2026, è l’occasione per celebrare un artista totale. Elfman non è solo il narratore sonoro di Burton: è la mente dietro le sigle dei Simpson e di Desperate Housewives, il compositore degli Men in Black e dello Spider-Man di Sam Raimi, l’autore di opere sinfoniche acclamate a livello internazionale.

Con un palmarès che spazia dalle nomination agli Oscar ai Grammy, fino ai recentissimi traguardi con “Mercoledì” e il nuovo lavoro per Luc Besson (“Dracula: A Love Tale”), Elfman è più vivo e creativo che mai. Questo concerto è la summa della sua arte: un ponte tra cinema, musica classica e cultura pop, reso in una forma spettacolare e totalizzante.

Questo non è uno show per puristi della classica o per semplici fan del cinema. È un’esperienza immersiva ed emotiva per chiunque sia stato almeno una volta catturato da un sogno in stop-motion, da un eroe dalle forbici al posto delle mani, o dal sorriso sardonico di una ragazza dal piglio nero. È la colonna sonora della nostra immaginazione, eseguita dal suo stesso autore.



https://www.dannyelfman.com/

https://www.timburton.com/

https://www.instagram.com/dannyelfman/