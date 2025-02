L’iconico Neil Young sarà celebrato con un nuovo album tributo, dal titolo Heart of Gold: The Songs of Neil Young, che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Fiona Apple, Eddie Vedder, Mumford & Sons, Brandi Carlile e molti altri. Oggi sono stati svelati i primi due singoli: la cover di “Lotta Love” firmata da Courtney Barnett e quella di “Southern Man” interpretata da Chris Pierce.

In uscita il 25 aprile, Heart of Gold sarà il primo volume di un progetto in due parti, i cui proventi saranno devoluti a The Bridge School. Oltre ai nomi già citati, la tracklist di 14 brani includerà reinterpretazioni del repertorio di Young ad opera di Sharon Van Etten, The Lumineers, Stephen Marley, The Doobie Brothers, Allison Russell, Steve Earle, Rodney Crowell e altri.

Questi primi due singoli del «The Loner» canadese dimostrano come ogni artista abbia onorato il suo suono con interpretazioni personali e riflessive. Barnett, con il suo stile soft rock e rilassato, restituisce alla perfezione il messaggio d’amore e comprensione del brano originale. «Lotta Love è una delle mie canzoni preferite di Neil, e le sue parole sembrano particolarmente attuali in questo momento storico», ha dichiarato Barnett. «È un vero onore far parte di questo tributo e contribuire a raccogliere fondi per The Bridge School».

Pierce, dal canto suo, ha raccontato di aver scelto Southern Man dopo che il brano gli è apparso in sogno. «Durante la registrazione, sentivo che gli spiriti dei miei antenati erano con noi in studio», ha rivelato. «Ero in lacrime mentre cantavo, circondato da una congregazione di musicisti straordinari».

Intanto, Neil Young continua a far parlare di sé: ha appena pubblicato Big Change, il suo primo singolo con la nuova band, Neil Young and the Chrome Hearts.



https://neilyoungarchives.com/

https://www.facebook.com/NeilYoungRepriseRecords/