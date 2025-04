Dopo l’annuncio a novembre del loro primo live dal 2018, previsto per quest’autunno a Dublino, i My Bloody Valentine hanno svelato ulteriori date per un tour nel Regno Unito, il primo dopo un decennio di assenza. Le tappe includono Manchester (24 novembre all’Aviva Studios), Londra (25 novembre all’OVO Arena Wembley) e Glasgow (27 novembre all’OVO Hydro).

Intanto, crescono le aspettative per un possibile nuovo album: dal 2013, anno di uscita di m b v, non ci sono stati aggiornamenti ufficiali, ma Kevin Shields (nella foto) ha più volte accennato a nuovo materiale. Questo tour potrebbe essere un segnale che qualcosa si sta muovendo?



