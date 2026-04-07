I Kasabian, nonostrante le tribolazioni interne degli ultimi anni, non hanno mai smesso di essere una band produttiva. Il 2026, per loro, si è aperto con “una scossa da pista da ballo”: la collaborazione con Calvin Harris per”Release The Pressure”. Ma ora è tempo di riprendersi la scena, e lo fanno a modo loro: con un singolo che scivola tra euforia e inquietudine.

Si intitola “Great Pretender” ed è già disponibile in digitale. È il secondo estratto dal nuovo album “Act III” (Columbia), in uscita il prossimo 17 luglio. Dopo l’apertura solare e acida di “Hippie Sunshine“, questo pezzo ne approfondisce l’anima più ipnotica, firmata come sempre dalla mente Serge Pizzorno – autore del brano – e dalla produzione dello stesso Serge insieme a Mark Ralph.

“‘Great Pretender’ parla della sindrome dell’impostore, ma non come una crepa nel muro – spiega Pizzorno – piuttosto come il segnale che stai per varcare una soglia vera. È quello che senti un secondo prima che il palco si accenda, quando le luci muoiono e devi solo osare.”

Registrato tra il The Sergery e il Club Ralph, “Act III” è il nono capitolo in studio della band leicesteriana. Dieci tracce dal respiro pop, ma con la chitarra sempre pronta a scompigliare le carte in tavola e tre interludi a fare da ponte tra mondi. La voce di Serge – velata, straniante, immediata – si posa su ritornelli che restano piantati in testa, confermando la band come una delle più decisive del XXI secolo britannico.

L’estate dei Kasabian sarà densa: headline a Finsbury Park il 4 luglio (con Louis Dunford, Razorlight, The K’s, Miles Kane e SOFY), poi Boardmasters, TRNSMT, Victorious, Mad Cool. E l’Italia? Una sola data, come piace a loro quando vogliono fare sul serio: 24 luglio al Noisy Festival di Napoli.

Line-up attuale: Serge Pizzorno, Chris Edwards, Ian Matthews, Tim Carter. Nessuna magia, solo rock che si contorce e ti prende per il bavero.



www.kasabian.co.uk

https://www.facebook.com/kasabian

https://www.instagram.com/kasabianofficial