L’ex frontman della Blues Explosion torna da solista assoluto. Accantonato il progetto The Hitmaker (senza mai dimenticarci il passato con Pussy Galore, Boss Hog, Heavy Trash) eccolo nuovamente con il suo provocatorio rock, Jon Spencer pubblica un brano che è un pugno nello stomaco, l’inedito s’intitola semplicemente “Come On!“, il nuovo singolo è infuocato e unisce la sua firma garage-punk a collaborazioni d’eccezione. Al suo fianco troviamo Kendall Wind e Spider Bowman dei The Bobby Lees e il polistrumentista Deke Dickerson, in quello che si configura come un vero e proprio manifesto musicale di resistenza. Il 15 giugno il brano verrà pubblicato anche in formato vinile 7 pollici e ad occuparsi della release ci pensa la label newyorkese Shove Records.

“We’re gonna throw these evil spirits out!” urla Spencer nel ritornello, trasformando il brano in un esorcismo musicale contro i fantasmi della politica contemporanea. Il messaggio diventa ancora più esplicito nel videoclip, dove compaiono immagini del controverso presidente Donald Trump, mescolate a simboli di oppressione e decadenza sociale: “È una canzone per purificarsie“, ha spiegato Spencer. “Un modo per scacciare le energie negative che ci circondano, sia a livello personale che collettivo. La politica è solo uno degli specchi di questo malessere.”

Spencer non ha ancora annunciato un nuovo album, ma considerando la sua produttività frenetica (e il tono di questo singolo), è probabile che “Come On!” sia solo l’inizio di un nuovo capitolo discografico.

Intanto sarà in tour che partirà il 21 maggio da Cleveland e dopo cinque tappe statunitensi dal 31 maggio arriverà in Europa prima in Francia per sette date poi in Italia il 7 giugno a Savona (IT) al Rain Dogs e l’8 giugno a Reggio Emilia per l’Handmade Festival. Il tour continuerà per otto tappe in Germania, una in Danimarca, una in Belgio e Olanda per virare nuovamente negli States per altre sei tappe con l’ultima il 17 giugno a NYC.



Come On! by JON SPENCER with KENDALL WIND, SPIDER BOWMAN, and DEKE DICKERSON