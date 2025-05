Dopo quattro anni di attesa i Bush sono pronti a riaccendere i riflettori con il loro decimo album in studio, “I Beat Loneliness“, in uscita il 18 luglio per earMUSIC. Annunciato insieme al singolo “60 Ways To Forget People” il disco è annunciato come “un viaggio intenso tra le sonorità che hanno reso celebre la band e nuove, audaci sperimentazioni.”

Prodotto da Gavin Rossdale (frontman storico del gruppo) in collaborazione con Erik Ron (produttore di punta per band come Godsmack e Bad Omens), “I Beat Loneliness” promette di avere un sound che è un’evoluzione del suono iconico dei Bush, quello che negli anni ’90 li ha consacrati tra i protagonisti del post-grunge. Rossdale ha descritto l’album come “un equilibrio tra la nostra essenza più raw e un approccio più moderno, sia nella scrittura che nella produzione“.

Se il titolo dell’album tradisce un’esplorazione della solitudine e della resilienza, il primo estratto, “60 Ways To Forget People”, conferma questa direzione con testi crudi e una strumentazione carica di tensione. “È un brano che parla di distacco, ma anche di liberazione”, ha spiegato Rossdale. “A volte dimenticare è un atto di sopravvivenza, e la musica può essere una via di fuga.”



