Dopo anni passati tra produzione dietro le quinte e rari bagliori in studio, Mike D dei Beastie Boys ha deciso che è il momento di tornare a far tremare i palchi. E lo fa a modo suo: poche date, nessuna lunga promessa, ma la certezza di un’energia che contiene già la scintilla del nuovo.

L’annuncio, arrivato come un fulmine a ciel sereno, parla chiaro: “Los Angeles e Brooklyn. Concerti. Nuova musica. Switch Up. Andiamo”.

Tre parole – Switch Up – che suonano già come un manifesto. Perché Mike D non è tipo da nostalgia facile: ciò che sta per arrivare potrebbe davvero essere un cambio di passo, una deviazione inaspettata dal suo percorso.

Le date dal vivo sono quattro, concentrate in questo mese di maggio che lo ha visto debittare già ieri 7 maggio al Plaza Night Club and Dance Hall (California) e poi nuovamente il 10 maggio al Sid the Cat Auditorium (California). Le successive sono il 22 e 23 maggio al Xanadu di Brooklyn.

L’attesa è alta, non potrebbe essere altrimenti: l’ultimo contatto intenso con l’attualità musicale di Mike D risale alla co-produzione del disco dei The Hives, The Hives Forever Forever The Hives, uscito nel 2025. Proprio di quell’esperienza e del rapporto con Howlin’ Pelle, Mike D ha parlato recentemente in una puntata del podcast BV Interviews.

Poi le scorse settimane le prime avvisaglie di un ritorno dal vivo quando con la band dei due figli, i Very Nice Person, ha cantato alcuni brani dei B.B. (leggo qui).

Ma ora lo scenario cambia. Non più ospite, non più produttore alle spalle. Ma voce, presenza, frontman di un ritorno che potrebbe riscrivere ancora una volta le regole del gioco. O, almeno, darci il bentornato a uno dei più imprevedibili della scena.

Restate sintonizzati. Perché se Mike D dice “Let’s Go”, si va davvero.



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