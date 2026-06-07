Ci eravamo quasi dimenticati delle sue note di chitarra, di quella voce che sembra un sussurro inciso nel legno. Ma Kristian Matsson, meglio noto come The Tallest Man on Earth, ha deciso che era ora di risvegliarsi.

A distanza di due anni dal bellissimo Henry St. (2023), il cantautore svedese rompe il silenzio con un nuovo singolo, “Colors”. E il titolo, in questo caso, è già un manifesto. Perché Matsson non è mai stato uno da mezze misure: la sua musica è sempre stata un gioco di luci e ombre, di boschi innevati e crepuscoli folk. Stavolta, però, il ritorno in studio – se così si può chiamare il suo rifugio casalingo, dove le pareti probabilmente sanno a memoria ogni suo accordo – restituisce un suono vivo, quasi tattile.

“Colors” – pubblicato da Anti Records – arriva accompagnato da un video che porta la firma dello stesso Matsson e della sua crew, immagini che sembrano sviluppate in una camera oscura emotiva. E già che c’era, l’artista ha deciso di regalarci anche una copertina del singolo che è un piacere per gli occhi, piccola opera d’arte a sé.

Ma la sorpresa non finisce qui. Perché un ritorno che si rispetti non può restare chiuso tra quattro mura. The Tallest Man on Earth annuncia infatti un nuovo tour nordamericano per l’autunno, preceduto da una serie di date europee che profumano già di avventura. Le tappe partiranno dal 26 giugno dalla Svezia per proseguirea luglio e agosto in Irlanda e Galles. Restiamo in attesa di altri annunci per un tour più croposo.



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