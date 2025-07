Kurt Vile ha svelato i dettagli di un nuovo progetto collaborativo. L’ex War on Drugs torna al songwriting d’autore e lo fa insieme al talentuoso cantautore di Nashville Luke Roberts. Vile ha realizzato Classic Love, un EP di cinque tracce in uscita il 25 luglio per l’etichetta Verve.

Per celebrare l’annuncio, è stato rilasciato il video del brano titolo, diretto da Lucky Marvel – un assaggio di quello che promette di essere un lavoro ricco di atmosfere vintage e melodie indimenticabili.

In una dichiarazione, Vile ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto, definendo “Classic Love” “un brano senza tempo, perfetto per la radio“. L’artista ha rivelato di essere rimasto folgorato dalla versione originale registrata da Roberts e dal batterista Kyle Spence (con un cameo di Creston Spiers, storico compagno di Spence negli Harvey Milk), al punto da voler contribuire personalmente per portarlo a un pubblico più ampio.

“Luke è un songwriter incredibile, e questa canzone è diventata una sorta di religione per me e Kyle,” ha aggiunto Vile, sottolineando il suo desiderio di vedere il brano “immortalato tra i classici”.

