Per i fan dei Thursday è il momento della memoria che si fa materia. A distanza di quindici anni dalla sua uscita di No Devolución – l’ultimo lavoro in studio della band del New Jersey – torna a farsi spazio in formato vinile sugli scaffali degli store.

Grazie alla sinergia con la label Epitaph, il disco, che nel 2011 chiuse per alcuni anni il capitolo discografico della band, viene “ripreso” in vinile per la prima volta. Ma i Thursday non sono tipi da semplice ristampa: insieme ad Alternative Press hanno confezionato un’edizione che profuma di collezionismo puro. Il piatto forte? Una variante in esclusiva mondiale – limitata a soli 400 pezzi – che risponde al nome di “metallic heart”, un cuore metallico che sembra battere ancora tra i solchi di un album cupo e stratificato come pochi.

E non è tutto. Per celebrare l’anniversario, è stato realizzato uno fanzine pieghevole che si trasforma in un poster a grandezza naturale sul retro, accompagnato da sticker inediti. Un oggetto che non vuole essere solo contorno, ma estensione fisica di quell’universo post-hardcore che i Thursday hanno saputo scolpire con rabbia e malinconia.

E se pensavate che i Thursday si fossero concessi una pausa dopo il Full City Devolución Tour di inizio mese, vi sbagliavate. La band ha appena annunciato nuove date live tra agosto, settembre e ottobre.



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