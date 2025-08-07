Dopo tre anni di attesa The Antlers tornano con un nuovo album, Blight, in uscita il 10 ottobre per Transgressive Records. Seguendo le orme del precedente Green to Gold (2021), il disco segna il ritorno del duo composto da Peter Silberman e Michael Lerner, autori di un sound introspettivo e ricco di sfumature emotive.

Blight arriva dopo una serie di singoli pubblicati nel 2023 e il live album realizzato in collaborazione con Okkervil River, uscito all’inizio di quest’anno. Come nel lavoro precedente, Silberman si è occupato di voce, piano, chitarra, basso, synth e produzione, mentre Lerner ha curato la parte ritmica.

“Carnage“, il primo estratto dall’album, è un brano malinconico e sospeso, che esplora temi profondi. “È una canzone che parla di una violenza spesso invisibile — non quella dettata dalla crudeltà, ma dall’indifferenza“, spiega Silberman. “Creature innocenti vengono travolte dal nostro progresso, eppure quasi nessuno se ne accorge.”

Riflettendo sui singoli pubblicati tra Green to Gold e Blight, Silberman aggiunge: “Erano brani metafisici sul legame con la natura, che mi hanno portato a confrontarmi con tutte le minacce che la circondano. L’odore del fumo degli incendi in una giornata di sole, il rumore delle motoseghe durante un’escursione nel bosco… certe contraddizioni sono diventate impossibili da ignorare.”

Intanto, “Carnage” è già disponibile in streaming: ascoltatelo qui sotto e preparatevi al ritorno dei The Antlers.



